Les détenteurs de Dogecoin tournent des mains de diamant : DOGE est le plus largement détenu par les utilisateurs d’eToro | Cryptomonnaie

Dogecoin se classe parmi les cinq principales crypto-monnaies détenues par les utilisateurs d’eToro au troisième trimestre 2022.

Les utilisateurs d’eToro affichent une préférence pour les jetons métavers et NFT et les pièces meme comme Dogecoin.

Les analystes recommandent une position longue sur Dogecoin, prédisant une reprise de 20 % sur DOGE avec un niveau de 0,0769 $ comme cible.

eToro, une société multinationale de commerce social, a publié son rapport du troisième trimestre 2022 sur les crypto-monnaies les plus populaires parmi les utilisateurs de la plateforme. Dogecoin s’est classé cinquième de la liste de manière constante pendant trois quarts. Le prix Dogecoin a récemment connu une séquence de victoires, rapportant aux détenteurs des gains de 8% du jour au lendemain.

Dogecoin se classe parmi les cryptos les plus détenus sur eToro

eToro, une multinationale israélienne de commerce social et d’investissement multi-actifs se concentre sur la fourniture d’actions et de crypto à ses 28,5 millions d’utilisateurs enregistrés. Le géant du commerce social a publié son rapport du troisième trimestre 2022 et a révélé les actifs cryptomonnaies à la croissance la plus rapide.

Les jetons Metaverse et NFT, les pièces meme comme Dogecoin se classent parmi les crypto-monnaies à la croissance la plus rapide sur la plateforme de trading social. À la fin du troisième trimestre 2022, Bitcoin, Cardano, Ethereum, XRP et Dogecoin étaient les crypto-monnaies les plus détenues sur eToro.

Cryptos les plus détenus sur eToro à la fin du troisième trimestre 2022

1️⃣ Bitcoin

2️⃣ Cardan

3️⃣ Éther

4️⃣XRP

5️⃣ Dogecoin – eToro (@eToro) 5 octobre 2022

Simon Peters, analyste du marché de la crypto chez eToro, a déclaré que les 10 crypto-monnaies les plus détenues sur eToro sont restées inchangées au troisième trimestre 2022. Dogecoin s’est classé cinquième sur la liste consécutivement pendant trois trimestres.

Peters soutient que la stabilité reflète une période difficile pour les marchés, mais affirme également une stratégie d’achat et de conservation à long terme parmi les investisseurs dans ces actifs, suggérant qu’ils ont regardé au-delà de la volatilité à court terme du marché.

Les analystes restent optimistes sur Dogecoin

Le prix du Dogecoin a généré des gains de 8% du jour au lendemain et les analystes conservent une perspective haussière sur DOGE. TraderSZ, un analyste crypto a évalué la tendance des prix Dogecoin et a fixé un objectif au plus haut de juillet de 0,07695 $ pour DOGE. La crypto-monnaie sur le thème Shiba-Inu a dépassé la résistance à 0,06350 $. L’analyste a prédit une hausse de 20 % du prix du Dogecoin.

Tableau des prix DOGE-USDT

Akash Girimath, analyste technique chez Netcost-Security, estime que le prix du Dogecoin est prêt à dépasser un niveau de résistance pluriannuel et à lancer un rallye de 50 %. Le niveau de 0,066 $ est la clé de la cassure haussière de Dogecoin et la crypto-monnaie sur le thème Shiba-Inu est prête pour un renversement de tendance.