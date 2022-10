L’insolvabilité n’est pas dans la « réalité de Nexo », déclare le co-fondateur lors de l’AMA | Cryptomonnaie

Le co-fondateur Kalin Metodiev a déclaré que les comparaisons entre Celsius, Voyager et Nexo sont « très loin de la réalité » et que l’entreprise se concentre sur la construction de manière durable.

La faillite ou l’insolvabilité ne fait pas partie de la « réalité de Nexo » selon le co-fondateur et associé directeur de la plateforme de prêt cryptomonnaie, Kalin Metodiev.

Dans une vidéo Ask Me Anything (AMA) publiée sur YouTube le 4 octobre, les fondateurs et associés directeurs Metodiev et Antoni Trenchev ont répondu aux questions de la communauté et aux récentes rumeurs liées au FUD selon lesquelles Nexo pourrait bientôt faire face à des problèmes d’insolvabilité.

Répondant à une question sur les rumeurs d’insolvabilité/faillite et sur la question de savoir si Nexo sera le « prochain Celsius et Voyager », Metodiev a explicitement déclaré que :

L’insolvabilité, la faillite ne sont nulle part dans la réalité de Nexo, et nous croyons, nous espérons, nous aspirons, [and] nous[‘re] travailler[ing] très difficile d’offrir un avenir très solide et durable à nos utilisateurs.

« Trouver des ressemblances avec ces deux noms [Celsius and Voyager] ou d’autres noms dans l’espace, est très loin de la réalité et je pense que c’est très facilement vérifiable », a-t-il ajouté.

Ajoutant aux commentaires de Metodiev, Trenchev a noté: « que je ne voulais pas mentionner [any] noms mais je vais mentionner quelques noms; vous savez, aucune exposition à la débâcle de Terra (LUNA), absolument aucun prêt à Three Arrows Capital.

« Dans les deux noms qui ont été mentionnés dans la question, dans les dépôts de bilan, vous pouvez voir la liste des créanciers, Nexo n’y figure pas », a-t-il déclaré.

Les rumeurs semblent provenir en partie d’une réclamation dans une ordonnance de cesser et de s’abstenir du 26 septembre du Département des institutions financières du Kentucky selon laquelle les « passifs de Nexo dépasseraient ses actifs » si ses avoirs en jetons Nexo (NEXO) étaient exclus de l’équation. . Ce n’est qu’une des nombreuses ordonnances de cesser et de s’abstenir déposées contre Nexo.

Des analystes de marché tels que l’auteur de Dirty Bubble Media, Mike Burgersburg, ont précédemment afirmé que Nexo faisait face à des risques d’insolvabilité car il détient la grande majorité de l’offre de jetons de NEXO sur sa plate-forme, similaire à Celsius qui possédait plus de 50 % de son jeton natif, CEL.

Conformément à une telle réflexion, une forte baisse du prix de NEXO pourrait avoir un impact significatif sur l’entreprise, a-t-il afirmé.

Cependant, un porte-parole de Nexo a rapidement nié les allégations à Cointelegraph, déclarant que les données fournies aux régulateurs du Kentucky concernaient l’une des entités du groupe Nexo et que « les jetons NEXO représentent moins de 10 % du total des actifs de l’entreprise ».

Dans l’AMA, les fondateurs de Nexo ont également abordé une question relative à la récente attestation de l’entreprise, qui indiquait que les 3,7 milliards de dollars de passifs clients de Nexo sont garantis à 100 %, mais ne fournissent pas plus de détails que cela.

A la question de savoir si l’entreprise prévoit « d’inclure une ventilation des actifs dans l’attestation plutôt qu’un simple chiffre total en dollars ? » Metodiev a souligné que Nexo offrira une plus grande transparence, mais n’a pas précisé ce que cela impliquerait car il a suggéré que l’entreprise doit également équilibrer le besoin de confidentialité pour éviter la concurrence.

Plus nous pouvons offrir de transparence, plus cela sera utile à notre communauté, à nos utilisateurs, aux décideurs à des fins d’investissement. Nous continuerions d’augmenter cette transparence, mais en veillant avant tout à ce que cette transparence ne diminue pas notre avantage concurrentiel.

« Je pense que vous savez que même si nous nous engageons et continuerons à accroître la transparence, cela doit être fait avec le degré approprié de devoir et de responsabilité pour s’assurer que cette transparence est constructive et bénéfique à des fins de prise de décision », a-t-il ajouté.