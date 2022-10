Les régulateurs fédéraux se préparent à porter un jugement sur Ethereum | Cryptomonnaie

La Securities and Exchange Commission s’apprête à prendre des mesures contre Ethereum qui s’étend bien au-delà des frontières américaines.

Les régulateurs de la Securities and Exchange Commission des États-Unis se préparent-ils à éliminer Ethereum ? Compte tenu des bruits de sabre des responsables – y compris le président de la SEC, Gary Gensler – cela semble certainement possible.

L’agence s’est lancée dans une frénésie de crypto-régulation en septembre. Premièrement, lors de sa conférence annuelle The SEC Speaks, les responsables ont promis de continuer à prendre des mesures d’exécution et ont exhorté les acteurs du marché à venir enregistrer leurs produits et services. Gensler a même suggéré que les intermédiaires cryptomonnaies devraient se scinder en entités juridiques distinctes et enregistrer chacune de leurs fonctions – échange, courtier-négociant, fonctions de garde, etc. – pour atténuer les conflits d’intérêts et renforcer la protection des investisseurs.

Ensuite, il y a eu une annonce selon laquelle la division des finances des sociétés de la SEC prévoyait d’ajouter un bureau des actifs cryptomonnaies et un bureau des applications et services industriels à son programme d’examen de la divulgation cet automne pour aider à enregistrer les participants au marché cryptomonnaie. Ensuite, il y a eu des témoignages devant divers comités sénatoriaux sur un projet de loi visant à réviser la réglementation de la cryptomonnaie, où Gensler a réitéré sa conviction que presque tous les actifs numériques sont des titres, approuvant implicitement son point de vue selon lequel ces actifs numériques et les intermédiaires concernés devraient s’enregistrer auprès de la SEC.

Mais peut-être que les coups les plus marquants se sont produits lorsque la SEC a visé Ethereum, inversant peut-être une détente de plusieurs années qui a commencé lorsqu’un ancien responsable de la SEC a déclaré qu’Ether (ETH), avec Bitcoin (BTC), n’était pas une sécurité. Dans son témoignage devant le comité sénatorial des banques, Gensler a suggéré que la transition d’Ethereum vers la preuve de participation (PoS) à partir de la preuve de travail aurait pu placer Ethereum sous la responsabilité de la SEC parce que, en jalonnant des pièces, « le public investisseur [is] anticiper les profits basés sur les efforts des autres.

Plus tard, dans une plainte déposée contre un promoteur de jetons, la SEC a suggéré que toutes les transactions effectuées sur la blockchain Ethereum pourraient relever de la compétence de la SEC car plus de nœuds Ethereum sont situés aux États-Unis que dans tout autre pays. Ces positions récentes sur Ethereum semblent être un dépassement clair de la SEC et davantage de bruits de sabre destinés à inciter l’industrie à s’enregistrer.

Tout d’abord, en 2018, William Hinman, alors directeur des finances des sociétés de la SEC, a déclaré que Bitcoin et Ether n’étaient pas des titres aux yeux de la SEC. Cela semblait enraciné à la fois dans le fait qu’Ethereum était suffisamment décentralisé et dans la différence entre les crypto-monnaies – remplaçant les monnaies souveraines – et les jetons numériques – actifs tournant autour d’une entreprise spécifique.

Mais la fusion d’Ethereum avec PoS a potentiellement brouillé ces eaux, la SEC suggérant qu’Ether pourrait désormais être un titre selon le test Howey (un actif est un titre s’il s’agit 1) d’un investissement d’argent ; 2) dans une entreprise commune ; 3) avec une attente raisonnable de profits ; et 4) dérivé des efforts des autres). On ne sait pas comment la fusion aurait pu changer de manière substantielle la nature décentralisée et le but d’Ethereum pour en faire maintenant une sécurité (elle ressemble encore plus à Bitcoin qu’aux jetons numériques).

On peut dire, cependant, qu’il est plus proche de répondre aux facteurs Howey, en particulier avec plus d’attributs de type crypto-prêt que la SEC a déjà afirmé peut faire d’un produit une sécurité (voir action BlockFi). Le PoS, cependant, est encore assez distinct des plates-formes de crypto-prêt où les jetons sont jalonnés et les intérêts gagnés par ce que fait la société de prêt plutôt que par les efforts combinés des jalonneurs. Ainsi, il semble encore exagéré de considérer Ether comme une sécurité lorsqu’on le considère dans le contexte de ce à quoi la blockchain Ethereum est principalement utilisée – les contrats intelligents – et de la façon dont ses pièces sont extraites.

Deuxièmement, l’allégation de la SEC selon laquelle les transactions effectuées sur la blockchain Ethereum sont soumises à la juridiction américaine car plus de nœuds d’Ethereum sont situés aux États-Unis que tout autre pays étendrait la portée de la SEC bien au-delà des États-Unis. Sur la base de ce raisonnement, la SEC pourrait affirmer sa compétence sur un jeton basé sur Ethereum développé en Allemagne, proposé et vendu en Allemagne exclusivement aux Allemands, car le groupe de nœuds Ethereum aux États-Unis indique que les transactions ont effectivement eu lieu aux États-Unis. Un tel résultat semblerait très peu susceptible de passer le cap légal.

Toute cette posture agressive de la SEC préfigure-t-elle une action coercitive contre Ethereum (qui poursuivrait-elle, de toute façon ?) ou des actions contre des acteurs étrangers pour conduite étrangère sur Ethereum ? Plus probablement, il s’agit d’une tactique de négociation destinée à effrayer l’industrie pour qu’elle succombe volontairement à la juridiction de la SEC. « Entrez et parlez-nous – et inscrivez-vous », essentiellement. Parce que si Ethereum risque d’être considéré comme un titre/échange — Ethereum ! – alors il en va sûrement de même pour tous les autres jetons et plates-formes financières décentralisées du secteur – à l’exception, vraisemblablement, de Bitcoin (pour l’instant).