First Mover Asia: Bitcoin optimiste au-dessus de 20 000 $ alors que les investisseurs sont de plus en plus optimistes quant à la fin prochaine des fortes hausses de taux | Cryptomonnaie

La crypto et d’autres marchés ont réagi favorablement à une baisse étonnamment importante des offres d’emploi aux États-Unis, qui offrent les dernières preuves d’un ralentissement économique.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 20 209$ +3,1%

Éther (ETH) : 1 356 $ + 2,5 %

Indice du marché CoinDesk (CMI) : 986 $ + 2,4 %

Clôture quotidienne du S&P 500 : 3 790,93 +3,1 %

Or : 1 732 $ l’once troy + 2,3 %

Clôture quotidienne du rendement du Trésor à dix ans : 3,62 % −3e+1

Les prix du bitcoin, de l’éther et de l’or sont pris à environ 16 heures, heure de New York. Bitcoin est l’indice des prix CoinDesk Bitcoin (XBX); Ether est l’indice des prix Ether CoinDesk (ETX); L’or est le prix au comptant du COMEX. Des informations sur les indices CoinDesk sont disponibles sur coindesk.com/indices.

Bitcoin passe la journée à plus de 20 000 $

De James Rubin

Dites bonjour à 20 000 $ à nouveau.

Le bitcoin a nettement augmenté pour une deuxième journée consécutive et s’échangeait récemment à environ 20 200 dollars, un gain de plus de 3 % au cours des dernières 24 heures et son plus haut niveau en une semaine. La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière a franchi le seuil psychologiquement important à plusieurs reprises au cours du mois dernier, mais n’a pas réussi à s’en tenir au milieu des inquiétudes des investisseurs concernant l’inflation et la perspective d’une récession sévère.

Mardi, les marchés ont réagi positivement à une baisse surprenante des offres d’emploi dans l’enquête sur les offres d’emploi et la rotation du travail (JOLTS), qui laissait espérer que l’économie ralentissait suffisamment pour que la banque centrale américaine fasse marche arrière sur les fortes hausses des taux d’intérêt dans le non – avenir trop lointain.

Ether a récemment changé de mains au-dessus de 1 350 $, en hausse de plus de 5 % par rapport à la veille, à la même heure. D’autres altcoins majeurs ont passé une grande partie de la journée fermement dans le vert avec DOGE augmentant de plus de 10% après qu’Elon Musk, un champion de la populaire pièce de monnaie, a indiqué qu’il serait prêt à donner suite à sa proposition initiale d’acheter la plate-forme de médias sociaux Twitter. SHIB, une pièce de monnaie similaire sur le thème du chien et LINK, a grimpé de plus de 4% et 5%, respectivement.

Le CoinDesk Market Index (CMI), un indice de marché général qui mesure les performances d’un panier de crypto-monnaies, a récemment augmenté de 2,4 %.

Les marchés boursiers ont poursuivi leur semaine florissante jusqu’à présent avec le Nasdaq axé sur la technologie et le S&P 500, qui a une forte composante technologique, bondissant respectivement de 3,3 % et 3,1 %, et le Dow Jones Industrial Average (DJIA) en hausse de 2,8 %. Les investisseurs ont réagi favorablement à une légère hausse inattendue des taux d’intérêt par la banque centrale australienne et à la lecture JOLTS suggérant que le marché de l’emploi en vogue s’essoufflait enfin. Les chiffres torrides de l’emploi ont préoccupé les banquiers centraux américains à la recherche de signes d’une tendance économique à la baisse.

Le prix du pétrole brut Brent, une mesure largement surveillée des marchés de l’énergie, s’est négocié à peu près stable mais a toujours oscillé au-dessus de 91 dollars le baril, et les investisseurs lorgneront sur le rapport de mercredi de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), qui devrait réduire Provisions. Les rendements obligataires et le dollar, qui ont récemment atteint des sommets pluriannuels, ont de nouveau chuté.

Les malheurs du prêteur de crypto en faillite Celsius Network se sont poursuivis avec la démission mardi du co-fondateur et directeur de la stratégie S. Daniel Leon. Il succède à l’ancien PDG Alex Mashinsky, qui a quitté l’entreprise la semaine dernière. Celsius a déposé une demande de protection contre les faillites en vertu du chapitre 11 à New York en juillet et fait maintenant face à une enquête d’un enquêteur nommé par le bureau du syndic américain et autorisé par le tribunal des faillites du district sud de New York.

Et le Japon prévoit d’étendre sa présence numérique inclura des jetons non fongibles (NFT) et des services métavers, a déclaré lundi le Premier ministre japonais Fumio Kishida dans un discours politique.

Dans un e-mail à CoinDesk, Mark Connors, chercheur en chef de la société canadienne d’actifs numériques 3iQ, a écrit que malgré les premiers gains de ce mois-ci sur les actifs à risque, les marchés restent instables. Connors a qualifié l’augmentation de 5,3 % du S&P 500 d’octobre d’une « action sur les prix… plus indicative d’une option ou d’un mandat qu’un indice d’actions à grande capitalisation de 32 milliards de dollars et plus », et a déclaré que les volatilités des devises et des bons du Trésor étaient « encore plus inhabituelles ». «

« Les actifs en devises et en taux à faible volume et à fort effet de levier présentent la volatilité relative la plus élevée », a-t-il déclaré, ajoutant: « Ce que vous ne voyez PAS, ce sont des mouvements inhabituels dans BTC ou ETH. C’est parce que la politique monétaire cause des problèmes dans la plomberie basée sur le fiat. . Les prix des actifs chutent trop vite. »

« Cette histoire est loin d’être terminée.

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Dogecoin DOGE +10,1% Devise Maillon de chaîne LIEN +5,8% L’informatique Terre LUNA +5,1% Plate-forme de contrat intelligente

Les plus grands perdants

Il n’y a pas de perdants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Connaissances

Kim Kardashian, EthereumMax et la publicité de la SEC

Par Daniel Kuhn

Lundi, avant l’ouverture du marché, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a annoncé qu’elle avait réglé avec la célèbre influenceuse Kim Kardashian pour 1,26 million de dollars liés à son approbation payante d’une crypto-monnaie appelée EthereumMax. Tout comme lorsque Kardashian a vendu le jeton pour la première fois en juin 2021 (et n’a pas divulgué les 250 000 $ qu’elle a été payée pour le faire), la nouvelle soulève la question… pourquoi ? Pourquoi Kardashian s’est-elle impliquée en premier lieu, et pourquoi la SEC lui inflige-t-elle une amende maintenant ?

La SEC, sous la direction du président Gary Gensler, cherche à envoyer un message : les célébrités devraient réfléchir à deux fois avant d’approuver les crypto-monnaies. Kardashian, une célébrité qui a bâti sa réputation sur sa célébrité et son omniprésence, est une cible de premier plan. Avec une agence fédérale constamment sous-financée qui poursuit ce grand objectif, le règlement sert d’avertissement à l’industrie de la cryptomonnaie dans son ensemble.

Les influenceurs sont « plus faciles à repérer » que les émetteurs de jetons : ancien responsable de la SEC sur Kim Kardashian

Mais la nouvelle survient également au milieu d’une profonde déroute du marché, où chaque jour apporte plus de nouvelles de crimes balayés sous le tapis lors d’un rallye du marché alimenté par le FOMO pendant la pandémie de COVID-19. Three Arrows Capital, autrefois considéré comme l’une des mains les plus intelligentes du jeu, s’est avéré avoir construit sa fortune en grande partie en réhypothéquant des fonds empruntés. Alex Mashinsky, le fondateur et ancien PDG de Celsius Network, une « néo-banque » en faillite, vient de détourner des fonds de Celsius.

Des personnalités comme Mashinsky et Kyle Davies et Su Zhu de Three Arrow ont promis bien plus que Kardashian et d’autres endosseurs de crypto célébrités ne pourraient jamais le faire. Le slogan officieux de Celsius était « dé-banquez-vous ». Le fonds spéculatif Three Arrows fonctionnait sous l’idée d’un « supercycle » crypto imparable. Jusqu’à ce que l’entreprise implose sous le poids des créances irrécouvrables et des mauvais paris, Celsius a promis aux utilisateurs des rendements allant jusqu’à 20 % sur leurs avoirs en crypto. Mashinsky vend maintenant des t-shirts disant : « Débarrassez-vous de votre faillite ».

Lire l’histoire complète ici.

