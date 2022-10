Le Parlement européen approuve la politique fiscale cryptomonnaie et l’utilisation de la blockchain pour la collecte des impôts | Cryptomonnaie

Les parlementaires ont adopté une résolution appelant à la coordination des États membres pour la taxation des crypto-actifs.

La résolution a également suggéré l’adoption de la technologie blockchain pour une collecte des impôts plus transparente et efficace.

Le marché de la cryptomonnaie a noté la récupération de plus de 47 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures après des jours de mouvement latéral.

La réglementation de la cryptomonnaie est sans aucun doute l’une des plus grandes préoccupations des gouvernements du monde entier, la fiscalité de la cryptomonnaie étant également une grave préoccupation. Alors que de nombreux autres pays ont déjà imposé des taxes sur les transactions cryptomonnaies, le Parlement européen fait enfin un premier pas dans cette direction.

EP apporte des taxes à la crypto

Les membres du Parlement européen (PE) ont voté le 4 octobre une résolution non contraignante, qui définit un cadre pour le marché de la cryptomonnaie. Obtenant plus de 91,3 % de votes favorables à son adoption, la résolution n’a observé que sept votes contre.

Cette résolution fonctionne de deux manières sur le marché de la cryptomonnaie, d’abord en ciblant les actifs cryptomonnaies pour une fiscalité uniforme et deuxièmement en utilisant la technologie blockchain pour l’exécution des services fiscaux.

Dans le cas des taxes sur les actifs numériques, la résolution disait,

« … les actifs cryptomonnaies doivent être soumis à une fiscalité juste, transparente et efficace. Il invite également les autorités à envisager un traitement fiscal simplifié pour les commerçants occasionnels ou petits et les petites transactions.

Pour y parvenir, la résolution a suggéré l’identification de politiques concernant l’évasion fiscale dans le domaine des actifs cryptomonnaies ainsi que l’élaboration d’une définition claire et largement acceptée des actifs cryptomonnaies.

Par ailleurs, l’élaboration d’une définition intelligible d’un événement imposable a également été suggérée. Selon la résolution,

« La conversion d’un actif cryptomonnaie en une monnaie fiduciaire pourrait être le choix le plus approprié et elle demande à la Commission d’évaluer spécifiquement cette option, ainsi qu’une option plus générale concernant l’identification d’éventuels événements imposables. »

En plus de taxer les actifs cryptomonnaies, la résolution a également identifié la blockchain comme un outil clé et efficace. La résolution suggérait de tirer parti de sa technologie afin d’automatiser la collecte des impôts et d’accroître la transparence en limitant la corruption.

Le marché de la crypto fait un pas

Ayant à peine bougé depuis le 19 septembre, le marché de la crypto n’a noté aucune fluctuation majeure jusqu’à mardi. En hausse de 5,36 %, la capitalisation boursière totale de la crypto a récupéré de 47,41 milliards de dollars pour atteindre 928 milliards de dollars.

Bien que la capitalisation boursière soit encore loin de la barre des 1 000 milliards de dollars, le niveau psychologique s’est toujours révélé être une zone de retournement de tendance dans le passé.

Capitalisation boursière de la cryptomonnaie

Cependant, la présence des points noirs de Parabolic SAR sous les chandeliers met en évidence une tendance haussière active qui, si elle se maintient, pourrait pousser la capitalisation boursière à 1 000 milliards de dollars.