Les traders s’accrochent au prix MATIC de Polygon alors qu’un rallye de 25% se déroule | Cryptomonnaie

Le prix MATIC a rebondi de 10% pour commencer le mois d’octobre.

L’indice de force relative montre un afflux de momentum, soutenant un biais de tendance haussière.

L’invalidation de la thèse haussière est une brèche à 0,75 $.

Le prix MATIC affiche un fort rallye de contre-tendance. Des objectifs plus élevés peuvent certainement être fixés si les conditions du marché persistent.

Le prix du MATIC grimpe à la hausse

Le prix MATIC de Polygon est en hausse de 10 % sur le mois, les traders étant entrés sur le marché avec une vigueur appréciable. Depuis la congestion agitée et la suppression des moyennes mobiles clés près de la barrière de 0,75 $, le jeton Polygon Network a mis un terme décisif à la folie propulsant à travers de multiples barrières. Au fur et à mesure que le prix monte, les haussiers sur le marché seront obligés de décider si et quand un moment approprié sera de réaliser des bénéfices.

Le prix MATIC est actuellement vendu aux enchères à 0,83 $. Au cours de la pompe initiale, les traders ont franchi les moyennes exponentielles sur 8 jours (EMA) et les moyennes mobiles simples sur 21 jours (SMA). Un outil de retracement de Fibonacci entourant les précédents points hauts et bas de l’été montre que les haussiers sont juste au-dessus du niveau de retracement de 23,6 %. Ce n’est pas un niveau élevé pour que les traders mis à l’écart fléchissent leurs armes.

Graphique MATIC USDT sur 6 heures

Sur la base de la nouvelle augmentation, il faut s’attendre à une tendance à la hausse pour le jeton autoproclamé Ethereum Killer. Les traders qui cherchent à entrer sur le marché devraient viser le plus haut de septembre à 0,95 $. L’invalidation du jeu de contre-tendance haussière est une brèche en dessous de l’EMA de 8 jours à 0,75 $. Le mouvement de tendance haussière est probablement un rallye de drageons si ce niveau est cassé. Les baissiers pourraient alors fléchir à découvert, ciblant la zone de liquidité de 0,60 $. Une telle décision entraînerait une baisse de 25% par rapport au prix MATIC actuel.

Dans la vidéo suivante, les analystes de Netcost-Security plongent dans les aspects techniques et fondamentaux de MATIC, analysant les niveaux clés du marché