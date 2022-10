Starbucks ouvre la voie du Web3 et lance le programme de récompenses NFT | Cryptomonnaie

Starbucks a adopté les NFT et le Web3 avant la plupart des entreprises et des concurrents grâce à un programme de récompenses.

Starbucks Odyssey est un programme de récompenses supplémentaire facultatif qui s’appuie sur le programme existant avec des produits complémentaires.

Les ventes mensuelles de NFT ont presque doublé en septembre 2022, alors que de plus en plus de géants suivent les traces de Starbucks.

Starbucks a récemment introduit un programme de fidélité basé sur NFT en plus de son programme de récompenses existant. Le géant vise à inclure les individus connaissant le Web3 et à faire des progrès dans le métaverse pour vendre des produits complémentaires.

Lisez aussi: Pourquoi Joe Biden accélère la réglementation de la cryptomonnaie aux États-Unis

Starbucks Odyssey au centre du métaverse

Starbucks International, une chaîne de café multinationale américaine s’est aventurée dans le métaverse avec son Odyssey. Starbucks Odyssey est un programme de récompenses de fidélité basé sur NFT pour le plus grand segment de clientèle de la chaîne de café, la génération Y entre 25 et 40 ans.

Pour Starbucks, 50% de leur activité provient de la génération Y et la dernière tendance de la génération est le Web3 et le métaverse. La marque a donc décidé d’embrasser les besoins d’une base croissante de clients, à travers son premier pas dans le métaverse.

L’annonce du géant de la chaîne de café indique que Starbucks utilisera une interface utilisateur de premier plan. Starbucks s’est associé à Forum3, une startup de fidélité Web3. Avant le projet de récompenses NFT, Forum3 a dirigé la conception du système mobile de commande et de paiement de Starbucks. Les experts pensent que Forum3 garantira une expérience transparente pour les clients optant pour Starbucks Odyssey.

Brady Brewer, vice-président exécutif et directeur du marketing, aurait déclaré :

Il (Starbucks Odyssey) se trouve être construit sur les technologies blockchain et Web3, mais le client – pour être honnête – peut très bien ne même pas savoir que ce qu’il fait interagit avec la technologie blockchain.

Les NFT occupent le devant de la scène alors que le volume des ventes double

Le marché NFT a produit près de 950 millions de dollars de volume d’échanges en septembre 2022. D’après les données de DappRadar, ce nombre a augmenté depuis août. Les ventes de NFT sur la blockchain Solana ont doublé avec les NFT DeGods, Okay Bears et Blocksmith Labs. Le succès de y00ts et ABC, deux projets NFT de premier plan sur Solana, a abouti à des ventes presque doublées sur la blockchain Solana.

Alors que de plus en plus de géants et de marques suivent les traces de Starbucks, cette tendance est susceptible de se propager et de stimuler l’adoption du NFT à tous les niveaux.