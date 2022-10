Prix ​​​​XRP: Binance annonce un nouveau produit d’investissement XRP, alimente le rallye de l’altcoin | Cryptomonnaie

Binance a ajouté XRP à sa liste de produits Dual Investment et a publié un article de blog officiel pour annoncer la nouvelle liste.

Les détenteurs de XRP attendent la prochaine décision de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

Les analystes estiment que le prix du XRP est sur la bonne voie pour un rallye de 25 % sur le marché baissier en cours.

Binance, la plus grande bourse au monde en volume, a ajouté XRP à sa liste de produits Dual Investment. La bourse a annoncé le lancement du produit sur son blog officiel et a informé les utilisateurs d’un nouveau lot de produits d’investissement doubles avec des prix cibles et des dates de règlement révisés.

Pourquoi l’ajout de XRP aux produits Binance Dual Investment est important

Les utilisateurs de Binance peuvent acheter des crypto-monnaies à un prix inférieur et les revendre à un prix plus élevé à l’avenir grâce à des produits d’investissement doubles. Le plus grand échange au monde en volume a ajouté XRP à cette liste, ce qui permet aux utilisateurs de gagner un rendement élevé pendant la période d’abonnement, quelle que soit la direction dans laquelle le prix évolue.

Binance propose actuellement deux types de produits d’investissement doubles, acheter bas et vendre haut. Le nouveau produit XRP est disponible à la vente sur Binance à partir du 4 octobre à 10h00 UTC et le format d’abonnement est le premier arrivé, premier servi. Le taux annuel effectif global (APR) pour le produit varie entre 4 % et 179 %.

L’annonce officielle a noté que le produit peut cesser d’accepter de nouveaux abonnements à tout moment.

Les détenteurs de XRP attendent des mises à jour sur l’affaire SEC contre Ripple en cours pour identifier la direction dans laquelle le prix de l’altcoin évoluera. La dernière décision de justice manque de mises à jour et de commentaires et le sentiment général parmi les détenteurs est haussier.

David Gokhstein, un partisan du XRP et un éducateur en crypto, pense que Ripple est plus proche d’une victoire dans le procès.

Les analystes prédisent une hausse de 50 % du prix du XRP

Les analystes ont évalué la tendance des prix Ripple et prédit une cassure de l’altcoin. Yashu Gola, analyste technique chez Cointelegraph, estime que le prix du XRP pourrait afficher une hausse de 50 %. Si XRP dépasse sa résistance à la ligne de tendance descendante pluriannuelle, l’altcoin pourrait viser le niveau de 0,57 $.

Gola pense que le prix du XRP est susceptible d’augmenter vers la prochaine ligne Fib près de 0,72 $.

Tableau des prix XRP-USD