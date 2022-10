Chainlink s’apprête à baisser ses prix malgré des transactions d’une valeur de 6,18 billions de dollars en 2022 | Cryptomonnaie

Chainlink se serait étendu à plus de 1 500 projets sur 15 blockchains à la fin du troisième trimestre.

Plus tôt cette semaine, Chainlink s’est également associé à SWIFT, le système de messagerie interbancaire, pour travailler sur un protocole d’interopérabilité inter-chaînes.

Le prix de Chainlink a augmenté progressivement, créant un motif de drapeau baissier sur les graphiques.

Les réseaux oracle et les flux de données de Chainlink ont ​​renforcé la présence du projet dans l’espace cryptomonnaie, qui ne fait que s’améliorer de jour en jour. Cependant, au-delà de l’espace crypto également, Chainlink remarque une demande, qui devrait déclencher une dynamique haussière pour la crypto-monnaie. Malheureusement, la possibilité que la même chose se produise est assez faible pour le moment.

Chainlink en 2022

Alors que le marché entrait au quatrième trimestre cette semaine, Chainlink a publié sa croissance au troisième trimestre. Avec plus de 1 500 projets au sein de son écosystème, Chainlink s’est intégré à 15 blockchains L1 et L2, notamment Polygon, Fantom et Solana.

Le trimestre dernier, Chainlink a également introduit une nouvelle métrique appelée Transaction Value Enabled (TVE). Selon le réseau, TVE mesure la valeur monétaire agrégée des transactions facilitées par un protocole au cours d’une période donnée.

À l’heure actuelle, en suivant huit des 15 chaînes de blocs intégrées, Chainlink a effectué plus de 6,18 billions de dollars de transactions tout au long de 2022.

Cependant, en dehors de l’espace cryptomonnaie, Chainlink a trouvé la préférence en s’associant cette semaine à la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT). Le système de messagerie interbancaire travaillera avec Chainlink sur un protocole d’interopérabilité inter-chaînes.

Ce protocole aidera SWIFT à accélérer l’adoption de la technologie blockchain et DLT, améliorant ainsi les paiements transfrontaliers.

Cependant, la situation sur les graphiques n’est peut-être pas trop bonne pour les investisseurs de Chainlink.

Chainlink présentant un drapeau rouge

Se négociant à 7,72 $, LINK augmente progressivement dans les lignes de tendance à la hausse. Cependant, combinée avec le crash de mars à mai, la formation ressemble au premier motif Bear Flag. Avec l’effondrement agissant comme le mât du drapeau et le mouvement latéral des quatre derniers mois formant le drapeau, LINK se rapproche de sa résistance critique à 8,06 $.

Tableau des prix Chainlink sur 24 heures

Ce niveau précédemment testé peut être le rebond dont LINK a besoin pour se rallier ici. Mais l’échec à franchir la ligne de tendance supérieure pourrait entraîner une chute des prix pour LINK.