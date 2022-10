Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : Turbulence en route vers la lune | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin augmente mais pourrait être plafonné près des niveaux supérieurs de 20 000 $.

Le prix d’Ethereum montre un potentiel de remontée vers 1 400 $, mais la prudence s’impose.

Le prix XRP de Ripple s’enroule de manière triangulaire, laissant entendre qu’un nouveau sommet pour septembre est sur les cartes.

Le marché de la cryptomonnaie monte ce que certains commerçants appelleraient un comportement bruyant. À l’heure actuelle, la prochaine tendance est plus un jeu de devinettes qu’une chose sûre. Pourtant, des niveaux clés ont été identifiés pour obtenir un avantage dans cet environnement turbulent.

Le prix du Bitcoin est pour les commerçants de gamme

Le prix du bitcoin, au moment de la rédaction, se vend aux enchères à 19 972 $. Les traders ont franchi les moyennes mobiles simples – et exponentielles – de 21 jours pour commencer la première semaine d’octobre. Cette thèse soutient l’idée qu’un rallye de contre-tendance se produira probablement.

Le prix du bitcoin a le potentiel de grimper à mesure que des creux plus élevés ont été établis sur le graphique de 8 heures, mais l’indice de force relative (RSI) n’a pas encore affiché l’élan nécessaire pour soutenir un scénario haussier. En fait, le cas échéant, l’indicateur montre un potentiel pour une formation en double sommet près des niveaux de prix actuels. Un recul dans les moyennes mobiles récemment dépassées près de 19 200 $ est une prédiction raisonnable, tandis qu’un dépassement au-dessus de la bougie de poussée de 20 700 $ pourrait invalider le scénario de recul.

Les traders voudront peut-être envisager d’adopter une mentalité de « fondu à l’extrême », car le BTC pourrait continuer à produire une action de prix liée à la fourchette avant qu’un afflux définitif de volatilité ne se déverse d’un côté du bateau et lui donne une direction.

L’invalidation la plus sûre de la thèse baissière pour les investisseurs à long terme est une cassure au-dessus du plus haut de septembre à 22 800 $. Si les haussiers peuvent défier ce niveau, une frénésie d’achat pourrait éclater et céder la place à un défi du plus haut d’août à 25 214 $. Une telle décision entraînerait une augmentation de 25% par rapport au prix actuel du Bitcoin.

Graphique BTC/USD sur 8 heures

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent profondément dans l’action des prix de Bitcoin, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security

Prix ​​​​Ethereum en profit

Le prix d’Ethereum montre un potentiel pour un rallye de contre-tendance beaucoup plus important en cours. Les traders ont réalisé un bénéfice de 7% en 24 heures alors que le jeton de contrat intelligent monte en escalier. Au cours de la hausse, la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 8 jours a été franchie avec succès, tandis que la moyenne mobile simple (SMA) sur 21 jours agit comme une résistance juste au-dessus de l’action actuelle des prix.

Le prix Ethereum se vend actuellement aux enchères à 1 352 $. Le RSI a pris de l’élan sur des périodes plus courtes. L’afflux de pression d’achat pourrait propulser le prix de l’ETC vers des objectifs plus élevés. Les principaux niveaux d’intérêt sont le SMA de 21 jours à 1 370 $ et les deux sommets de swing de 1 400 $ qui ont formé un modèle d’inversion baissière à double sommet.

Pour la sécurité de nos lecteurs, viser des objectifs plus élevés repose sur le creux du 3 octobre à 1 263 $ restant non étiqueté. La perte de ce niveau de support rendrait le jeu de contre-tendance nul. Les traders cibleraient probablement des niveaux de liquidité proches de 1 100 $, ce qui entraînerait une baisse de 12 % par rapport au prix actuel d’Ethereum.

Graphique ETH USDT 30 min

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix d’Ethereum, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security

Bobines de prix d’ondulation avant le prochain grand mouvement

Le prix XRP de Ripple est actuellement en hausse de 10 % sur le mois, alors que les traders entrent sur le marché pour maintenir le support dans les niveaux supérieurs de 0,40 $. Après un impressionnant rallye de 70% observé en septembre, l’action des prix de XRP s’est étendue, créant ce qui semble être un modèle de triangle ascendant.

Le prix XRP se vend actuellement aux enchères à 0,48 $. Le motif enroulé d’Elliot Wave semble être dans sa quatrième étape et pourrait connaître un autre recul avant qu’un véritable rallye haussier ne se produise. L’indicateur de profil de volume soutient cette idée car le prix du XRP augmente avec moins de volume que le rallye précédent vers le sommet de 0,51 $.

Les traders ont franchi l’EMA de 8 jours, mais le RSI n’affiche pas l’élan approprié pour un véritable rallye. Si les conditions du marché persistent, un nouveau test du 0,45 $ a de fortes chances de se produire. Si 0,45 $ ne tient pas, une baisse de 10 % pour balayer les creux de 0,43 $ se produira probablement.

L’invalidation du scénario baissier proviendrait d’une cassure au-dessus du sommet du swing du 29 septembre à 0,51 $. Si les haussiers peuvent franchir ce niveau, le rallye prévu vers 0,61 $ commencera probablement. Une telle décision entraînerait une augmentation de 27 % par rapport au prix XRP actuel.

Graphique XRP/USDT sur 6 heures

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Ripple, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security