Ethereum Classic peine à maintenir ses gains de 1% pour la journée de trading | Cryptomonnaie

Ethereum Classic essaie de négocier au-dessus de 28 $ mais subit la pression des prises de bénéfices.

Le prix de l’ETC pourrait faire face à des vents contraires continus alors que les commerçants se retirent.

Malgré un plus grand potentiel de hausse, attendez-vous à des difficultés alors que les paires majeures se redressent tandis que les altcoins sont à la traîne.

Le prix Ethereum Classic (ETC) enregistre toujours des chiffres positifs mardi – pour le deuxième jour consécutif – et plaide pour un rendement positif pour la semaine. C’est aussi loin que les bonnes nouvelles vont, car des paires de devises plus importantes telles que l’EUR / USD ou le GBP / USD se rallient à la suite d’une vague de risque aux côtés des actions, tandis que les commerçants ont mis de côté les devises alternatives comme l’ETC, et sont ne recherchant qu’un profit facile dans des actifs très liquides et communs.

Le prix ETC détient de petits gains avec de grands ifs

Le prix Ethereum Classic est timide pour imprimer 3% de gains pour cette semaine de négociation alors qu’une deuxième journée rentable évolue vers la clôture américaine. Les gains sont limités par rapport aux actifs traditionnels. . Cela pourrait bien être dû au fait que les traders se concentrent sur les actifs liquides afin de leur permettre de sortir plus facilement une fois que la marée revient à l’aversion pour le risque.

L’ETC est un dérivé moins connu et moins liquide que les contrats à terme sur actions, l’eurodollar ou le câble. Attendez-vous à ce que le prix de l’ETC s’estompe sous certaines prises de bénéfices alors que les traders du rallye commencent à comprendre le récit. Le risque pourrait être que la décoloration s’élargisse et se transforme en une légère baisse du prix d’ouverture à partir de lundi, à environ 26,56 $, alors que l’action des prix est soutenue par 26 $.

ETC/USD Graphique journalier

Le risque à la baisse pourrait provenir de la décoloration mentionnée précédemment se transformant en une vente massive et en revisitant 26 $. Soit cela, soit le rallye pourrait encore augmenter, mais subirait un rejet ferme contre la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours autour de 30 $ et verrait ensuite une chute accentuée en dessous de 26 $ – peut-être ensuite à 22 $, avec le mensuel S1 et le le creux de la mi-août entre en jeu. Quoi qu’il en soit, tout potentiel de hausse se heurtera à de fortes ventes de la part des baissiers essayant d’entrer pour la prochaine étape inférieure.