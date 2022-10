Le prix de l’Ethereum reste dans les limbes tandis que les baleines intensifient leurs activités de vente | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum tient fermement pour soutenir à 1 250 $.

Les baleines Ethereum ne ralentissent pas leur frénésie de vente près de trois semaines après la fusion.

Une cassure soutenue au-dessus de la ligne de démarcation du canal en baisse pourrait aider à améliorer le sentiment des investisseurs pour un passage à 2 000 $.

Le prix d’Ethereum a peut-être ralenti sa tendance à la baisse, mais il se vautre toujours profondément dans des eaux troubles. Avec un support robuste entre 1 200 $ et 1 300 $ en place, le plus grand jeton de contrats intelligents se concentre sur la clôture de la journée au-dessus de 1 400 $. Cependant, les haussiers ont encore un long chemin à parcourir, d’autant plus qu’ils combattent la congestion des vendeurs à 1 350 $.

Les activités de vente des baleines empêchent-elles le prix d’Ethereum de se rallier ?

Le prix Ethereum a commencé à perdre du terrain quelques jours avant son événement de mise à niveau logicielle appelé la fusion. Les données en chaîne de Glassnode montrent que les gros investisseurs ont grandement contribué à la pression de vente.

Le nombre d’adresses avec 1 000 ETH et plus était tombé à 6 356 le 22 septembre, plusieurs jours après avoir culminé à 6 516. De plus, le tableau ci-dessous explique que ces adresses de baleines n’ont pas encore cessé de se vider. Actuellement, il y a 6 329 adresses dans cette cohorte.

Nombre d’adresses Ethereum avec solde ≥ 1k

Bien que le prix d’Ethereum confirme un support entre 1 200 et 1 300 dollars, il n’a pas fait de progrès significatif à la hausse. La pression des adresses de baleines ci-dessus peut empêcher l’ETH de progresser vers le nord à 2 000 $.

D’un autre côté, les haussiers sont généralement sous contrôle mais n’ont pas l’élan nécessaire pour maintenir le mouvement au-dessus de la résistance de la limite médiane du canal en baisse à 1 350 $. Un examen plus approfondi du MACD (Moving Average Convergence Divergence) indique un signal d’achat entrant.

Les acheteurs doivent attendre que l’EMA de 12 jours (moyenne mobile exponentielle – rouge) passe au-dessus de l’EMA de 26 jours (bleu) avant de confirmer les ordres d’achat. Le mouvement du MACD au-dessus de la ligne moyenne (0,00) pourrait valider la tendance haussière du prix Ethereum.

Graphique journalier ETH/USD

L’OBV (On Balance Volume) est un autre outil crucial que les traders peuvent utiliser pour confirmer si le marché a le potentiel de continuer à monter. Il utilise le flux de volume pour prédire l’évolution des prix des actifs. Au fur et à mesure que le volume augmente, l’OBV « en tant que ressort enroulé étroitement » peut indiquer une évasion entrante.

Pour l’instant, une cassure au-dessus de la ligne de démarcation de la chaîne pourrait ouvrir la voie à un passage supplémentaire à 1 400 $. À partir de là, le prix Ethereum serait mieux placé pour gravir les échelons jusqu’à 2 000 $. N’oubliez pas qu’à mesure que le prix augmente, la spéculation augmentera probablement à tous les niveaux – avec plus d’acheteurs pariant sur une cassure soutenue.