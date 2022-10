Pourquoi Joe Biden accélère la réglementation de la cryptomonnaie aux États-Unis | Cryptomonnaie

L’administration Biden a exhorté le Congrès à accélérer la réglementation de la cryptomonnaie après que l’ONU a averti d’une prochaine récession mondiale.

Une réglementation plus stricte augmentera l’adoption de la crypto-monnaie selon une agence indépendante américaine.

Bitcoin continue de sortir des bourses au milieu des craintes de récession, dans le marché baissier en cours.

L’administration Biden travaille sur un déploiement accéléré du cadre réglementaire pour les actifs numériques et les crypto-monnaies alors que les Nations Unies mettent en garde contre une récession à venir.

La pression monte sur les États-Unis pour accélérer la réglementation cryptomonnaie

Le Conseil américain de surveillance de la stabilité financière a publié un rapport le 3 octobre, exhortant les législateurs à réglementer les marchés au comptant de la crypto-monnaie. Cela a incité l’administration Biden à exhorter le Congrès à accélérer une prescription pour réglementer les marchés de la cryptomonnaie, car de nouveaux retards pourraient mettre les investisseurs en danger.

Les Nations Unies ont récemment publié un rapport, mettant en garde contre une récession mondiale induite par la Fed. Alors que les responsables proches des négociations au Congrès pensent qu’une législation sur la cryptomonnaie est dans des mois, la pression pour réglementer la cryptomonnaie a augmenté.

Des sources proches du dossier pensent que rien ne se passera probablement en 2022. La Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) luttent depuis un certain temps pour obtenir l’autorité de réglementer les actifs numériques.

La SEC réglemente actuellement les échanges et les projets de crypto-monnaie par le biais de l’application, tandis que la CFTC s’est présentée comme un régulateur des échanges de crypto-monnaie.

Un rapport de l’ONU met en garde contre une récession induite par la Fed

La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a publié un rapport le 3 octobre 2022, qui indique que la croissance économique ralentira à 2,2 % en 2023.

Le ralentissement économique coûtera 17 000 milliards de dollars à l’économie mondiale. Dans une déclaration accompagnant le rapport, l’ONU a fait valoir,

Toute croyance qu’elles (les banques centrales) seront en mesure de faire baisser les prix en s’appuyant sur des taux d’intérêt plus élevés sans générer de récession est, selon le rapport, un pari imprudent.

Rebeca Grynspan, Secrétaire générale de la CNUCED, a été citée lors d’une conférence de presse à Genève,