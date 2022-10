Le prix du Bitcoin voit le premier pic d’octobre au-dessus de 20 000 $ alors que les gains quotidiens atteignent 5 % | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) a vu son premier voyage au-dessus de 20 000 $ le 4 octobre, alors que les commerçants s’attendaient à une résistance familière aux gains de capitalisation.

Graphique bougie BTC/USD 1 heure (Bitstamp). Source : TradingView

Les creux du dollar de plusieurs semaines alimentent les traders Bitcoin

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView ont montré une hausse du BTC / dollar américain avant l’ouverture de Wall Street, en hausse de plus de 5% en 24 heures.

La paire avait secoué les inquiétudes macroéconomiques en début de semaine, avec des problèmes au Credit Suisse et l’escalade du conflit russo-ukrainien n’ayant pas ralenti la performance.

Maintenant, l’analyse à court terme s’est concentrée sur une course potentiellement supérieure à 21 000 $ – comme ce fut le cas à la fin du mois dernier, car la pression du côté vendeur à ce niveau est restée importante.

« 20500-21000 est une zone de vente. Si le prix y arrive, ce qui devrait, ne soyez pas trop haussier », a déclaré le commerçant populaire Il Capo de Crypto aux abonnés de Twitter le jour même.

Razzoorn, analyste du groupe de commerce international The Birb Nest, a noté que la charge actuelle était la cinquième tentative de Bitcoin pour échapper à un important nuage de liquidités en plusieurs semaines.

Malgré l’opportunité de hausse potentiellement limitée, Bitcoin s’est redressé en ligne avec une marée d’actifs à risque plus large qui a vu les actions américaines terminer sensiblement plus haut la veille.

Dans le même temps, le dollar américain a souffert, l’indice du dollar américain (DXY) prolongeant ses pertes pour approcher les 111 points et menacer le support en place depuis la mi-septembre.

Indice du dollar américain (DXY) Graphique en bougies d’un jour. Source : TradingView

« Le marché monte », a poursuivi Michaël van de Poppe, PDG et fondateur de la plateforme de trading Eight, plus optimiste :

Renverser 19 500 $ pour le support. Maintenant, si la fourchette haute à 19 600 $ tient pour Bitcoin, je suppose que nous continuerons vers 22 400 $.

Les altcoins tentent de changer la tendance collante

Dans les principaux altcoins, c’était Ether (ETH) et Ripple (XRP) qui menaient les performances quotidiennes au moment de la rédaction.

L’ETH / USD s’est échangé au-dessus de 1 350 $, mais n’a pas encore rompu sa tendance latérale en place depuis plusieurs semaines depuis que des pertes importantes sont survenues lors de la rupture post-fusion.

Graphique bougie ETH/USD 1 jour (Binance). Source : TradingView

Le XRP, en revanche, a fait face à une bande de résistance plus tenace après des gains antérieurs, rebondissant sur un support de plusieurs semaines juste en dessous de 0,45 $.

Graphique bougie XRP/USD 1 jour (Binance). Source : TradingView