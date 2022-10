Le prix Dogecoin exclu du rallye de secours | Cryptomonnaie

Dogecoin n’a pas été en mesure de suivre la récupération plus large de la cryptomonnaie entrant dans sa deuxième journée de négociation.

Le prix du DOGE semble plutôt prêt à se négocier latéralement à la baisse en raison du manque d’intérêt des investisseurs.

Ne vous attendez pas à des rallyes massifs, car les investisseurs ne sont à l’affût que d’opportunités à court terme.

Le prix du Dogecoin (DOGE) a été exclu du rallye de secours qui se déroule sur les marchés pour la deuxième journée consécutive. Les valeurs refuges atteignent leurs sommets dans plusieurs classes d’actifs, et les actifs à risque tels que les crypto-monnaies enregistrent davantage d’afflux. Le risque est que le prix Dogecoin rate le bateau et voit les investisseurs tourner encore plus le dos à l’altcoin, entraînant bientôt une baisse plus profonde de l’action des prix.

DOGE devrait figurer sur la liste de vente de ce rallye unique

Le prix Dogecoin imprime de petits gains par rapport à plusieurs autres personnages de la même classe d’actifs, comme Bitcoin par exemple, qui imprime plus de 2% de gains contre seulement 0,33% pour DOGE. Cela met en évidence un élément important à comprendre dans ce rallye de soulagement : les traders et les investisseurs choisissent les actifs très liquides et les plus négociés au lieu de choisir les devises alternatives. Cela indique que DOGE prix rate le coche alors que les participants sont bien conscients que le rallye sera de courte durée.

Le prix DOGE est à risque et voit son action de prix retomber vers les niveaux inférieurs à partir de 2022. Ne vous attendez pas à voir immédiatement le niveau de 0,0484 $, mais recherchez plutôt 0,0550 $ à contester en premier, au S1 mensuel et au plus bas de Septembre. Il faudrait un autre catalyseur pour déclencher la baisse vers 0,0484 $, ce qui entraînerait une perte de 20 %.

DOGE/USD Graphique journalier

Alternativement, il se peut également que le prix du DOGE rattrape son retard, augmente et voit davantage d’afflux de commerçants et d’investisseurs alors qu’un revirement du marché pourrait être à portée de main. Dans ce cas, attendez-vous à voir une valorisation du prix DOGE autour de 0,0650 $. Cependant, la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours qui suit sera probablement trop plafonnée, empêchant les haussiers de faire plus de bénéfices et des sommets plus élevés.