Prédiction de prix Bitcoin: BTC envisage 20 800 $, mais le récit est loin d’être haussier | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin continue d’augmenter dans un canal parallèle ascendant.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que cette décision pousse le BTC à 20 770 $, où il atteindra une confluence du niveau de résistance horizontale et une ligne de tendance à la baisse.

Une ventilation du niveau de 19 000 $ invalidera les perspectives haussières et pourrait faire chuter la grande crypto à 17 593 $.

Le prix du Bitcoin montre une légère augmentation de l’élan qui a initié une consolidation sous la forme d’un canal parallèle ascendant, qui peut être vu en augmentation constante sur le graphique des prix sur quatre heures. Le récent nouveau test de la ligne de tendance inférieure de ce modèle a fait rebondir la BTC et continuer à monter.

Le prix du Bitcoin n’est pas encore sorti d’affaire

Le prix du Bitcoin a commencé à former le canal ascendant le 19 septembre, et bien que la configuration ait un biais baissier, déclenché par la rupture de la ligne de tendance inférieure, le prix du Bitcoin a actuellement une tendance à la hausse et ne montre aucun signe de ralentissement. Il est peu probable qu’il ralentisse jusqu’à ce qu’il atteigne l’obstacle de 20 737 $, qui se situe à la confluence d’un niveau de résistance horizontale et d’une ligne de tendance à la baisse. À ce stade, il sera à un moment décisif de son évolution de prix.

Les investisseurs doivent être prudents car BTC n’est pas encore tiré d’affaire. Le rallye en cours deviendra haussier si le prix du Bitcoin parvient à transformer l’obstacle de 20 737 $ en un plancher de support. Jusqu’à ce que cette évolution se produise, cependant, les acteurs du marché doivent s’attendre à une panne du canal parallèle ascendant.

Une telle répartition prévoyait que le prix du Bitcoin revisiterait la fourchette basse à 17 593 $. Un balayage de cette barrière serait un bon endroit pour que les acheteurs interviennent et lancent une course.

Graphique BTC/USDT sur 8 heures

Alors que les choses semblent prudemment optimistes, le prix du Bitcoin pourrait renverser le récit en surmontant l’obstacle de 20 737 $. Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de cette barrière invalidera les perspectives baissières et déclenchera potentiellement un rallye de 13% pour retester la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 semaines à 23 473 $.