Le prix de l’ApeCoin pourrait facilement doubler si les conditions du marché restent favorables | Cryptomonnaie

Le prix ApeCoin montre une récupération de la fourchette basse à 5,13 $, indiquant une résurgence des acheteurs.

Un rebond de ce niveau pourrait déclencher un rallye massif qui pourrait propulser l’APE à 11,28 $.

Cependant, une clôture quotidienne du chandelier en dessous du creux du 16 septembre à 4,55 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix d’ApeCoin se consolide dans une fourchette étroite depuis environ cinq mois et tente actuellement de sortir. Une reprise réussie se produira si la dynamique haussière est suffisante et que les conditions du marché sont bonnes.

Le prix ApeCoin se prépare pour un rallye explosif

Le prix d’ApeCoin a passé la majeure partie des cinq mois à se négocier en dessous de la fourchette de 5,13 $ à 10,25 $. La récente poussée de l’élan haussier a fait grimper l’APE de 6,5 % au cours des 30 dernières heures et il y a des signes qu’elle continuera de le faire.

La reprise au-dessus de 5,13 $ est une étape importante, et le prochain obstacle majeur sera le point médian de la fourchette à 7,69 $. Par coïncidence, le profil de volume montre qu’il existe un nœud de faible volume, c’est-à-dire un écart dans le volume des transactions à ce niveau, ce qui rend plus probable une réversion moyenne.

Au-delà de cela, l’indicateur de profil de volume montre des écarts ou des inefficacités massifs jusqu’à 11,28 $, ce qui facilite la remontée des prix à ce niveau. Un retournement de l’obstacle de 7,69 $ permettra au prix d’ApeCoin de retester la fourchette haute à 11,28 $, portant le gain total à 97 % par rapport à la position actuelle.

La hauteur d’ApeCoin dépend de la force de l’élan, si tel est le cas, les investisseurs pourraient voir le prix d’ApeCoin grimper jusqu’à 11,28 $.

Graphique APE/USDT sur 1 jour

Indépendamment du récit haussier ci-dessus, il existe un risque que le prix d’ApeCoin puisse facilement annuler la récente reprise et retester la fourchette basse à 5,13 $. Une panne de ce niveau sera le premier signe de faiblesse des traders.

Si cette tendance se poursuit et que le prix d’ApeCoin produit un chandelier quotidien proche du creux du 16 septembre à 4,55 $, cela créera un creux plus bas et invalidera la thèse haussière. Cette évolution pourrait voir l’APE chuter au prochain niveau de support stable à 3,42 $.

Noter:

La vidéo ci-dessous parle du prix du Bitcoin et de ses perspectives potentielles, cependant, cela reste pertinent car il est susceptible d’influencer le prix d’ApeCoin.