Le prix Ethereum doit surmonter cet obstacle pour atteindre 1 500 $ | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum est coincé entre les barrières de 1 423 $ et 1 282 $ depuis plus de deux semaines.

Une cassure de cette consolidation pourrait amener l’ETH à revoir les obstacles de 1 571 $ et 1 730 $.

Un chandelier quotidien clôturé en dessous de 1 191 $ invalidera la thèse haussière du jeton de contrat intelligent.

Le prix Ethereum montre un manque de biais directionnel car il se consolide dans une fourchette étroite. Cette évolution pourrait changer rapidement car les traders Bitcoin semblent être de retour et pourraient propulser l’ETH hors du resserrement en cours de la fourchette.

Le prix Ethereum doit atteindre une masse critique

Le prix d’Ethereum est resté proche du niveau de support de 1 282 $ pendant plus de deux semaines. Le 2 octobre, l’ETH a réussi à prendre de l’élan et a augmenté de 5,5 % et oscille actuellement autour de 1 320 $.

En plus du niveau de 1 282 $, le prix Ethereum a été bloqué sous un plafond de 1 423 $. Ces deux barrières ont sapé la volatilité et se produisent en raison du manque d’intérêt pour le prix du Bitcoin. Cependant, les choses devraient changer au cours du dernier trimestre de 2022, qui a toujours fourni des rendements positifs.

Pour ETH, un retournement de l’obstacle de 1 423 $ dans un plancher de support est le premier signe d’une résurgence haussière. Au-delà de ce niveau, le prix d’Ethereum grimpera plus haut pour revoir deux niveaux de résistance cruciaux – 1 571 $ et 1 730 $.

Un passage à 1 730 $ constituerait une ascension de 31 % par rapport à la position actuelle et est probablement là où la hausse est plafonnée pour le prix d’Ethereum dans un avenir prévisible ou du moins jusqu’à ce que le prix du Bitcoin continue de se redresser.

Graphique ETH/USDT sur 12 heures

Indépendamment du manque de biais directionnel de Bitcoin, le prix d’Ethereum pourrait connaître une augmentation constante de l’élan qui pourrait donner le coup d’envoi au rallye. Cependant, cela est peu probable en raison de l’état d’esprit baissier des détaillants.

D’autre part, si le prix Ethereum produit un chandelier quotidien proche de 1 191 $, cela invalidera la thèse haussière du jeton de contrat intelligent. Ce développement pourrait voir ETH retester le plancher de support de 1 080 $.