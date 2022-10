L’exposition au papier commercial Tether est désormais inférieure à 50 millions de dollars, selon le CTO | Cryptomonnaie

Tether cherche également à devenir plus transparent, après avoir embauché un nouveau cabinet comptable pour effectuer des rapports d’audit et d’attestation réguliers afin de s’assurer que son stablecoin est correctement soutenu par l’USD.

L’émetteur de Stablecoin Tether (USDT) a presque complètement réduit ses avoirs en papier commercial, avec moins de 50 millions de dollars d’unités de papier commercial au 30 septembre 2022.

Tether CTO Paolo Ardoino a fait cette annonce dans un tweet du 3 octobre, ajoutant également que les bons du Trésor américain de Tether ont augmenté à 58,1% de son portefeuille total, en hausse de 25,1% par rapport à son chiffre du 30 juin de 43,5%.

#attache mise à jour du portefeuille. Tether au 30 septembre 2022 détient environ 58,1 % de ses actifs en bons du Trésor américain. Contre 43,5 % au 30 juin 2022.

L’exposition CP est < 50M maintenant.@Tether_to — Paolo Ardoino (@paoloardoino) 3 octobre 2022

Les billets de trésorerie sont des titres de créance à court terme émis par des entreprises, qui sont souvent utilisés pour financer diverses opérations commerciales, tandis que les bons du Trésor sont censés être plus stables que les billets de trésorerie car ils offrent un «risque de défaut zéro» puisque les investisseurs sont assurés de récupérer au moins le prix d’achat.

En juin, Tether a déclaré qu’il visait à réduire à « zéro » l’adossement au papier commercial de l’USDT et à les transformer en bons du Trésor américain à courte échéance – visant à accroître la stabilité de son écosystème et du stablecoin USDT.

L’émetteur de pièces stables a également cherché à accroître la transparence de ses réserves et de son support en dollars.

En juillet, il a nommé le cabinet comptable européen BDO Italia en tant que nouvel auditeur pour examiner de manière indépendante ses réserves de pièces stables dans le but d’améliorer la transparence et de divulguer plus régulièrement les rapports d’audit et d’attestation.

Le mois dernier, Tether a été condamné par un tribunal de district des États-Unis à New York à fournir des documents prouvant le support 1 pour 1 en dollars américains du stablecoin USDT le 19 septembre.

Quant à savoir quand le rapport de transparence de Tether sera mis à jour, Ardoino a déclaré que le délai prend généralement 45 jours, mais s’attend maintenant à ce que son nouvel auditeur améliore ce processus et réduise ce délai.

Le plan de Tether visant à réduire l’intégralité de ses avoirs en papier commercial d’ici la fin de 2022 est bien engagé, la société réduisant ses réserves de 20 milliards d’unités au premier trimestre 2022 à 8,4 milliards d’unités au deuxième trimestre 2022.

L’USDT est actuellement le plus grand stablecoin, avec une capitalisation boursière de 67,95 milliards de dollars, le troisième plus élevé de tous les actifs numériques selon les données de CoinGecko.