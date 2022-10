NYDIG lève 720 millions de dollars pour le fonds institutionnel Bitcoin alors que le solde BTC augmente de 100% en glissement annuel au troisième trimestre | Cryptomonnaie

NYDIG a annoncé que son chiffre d’affaires avait augmenté de 130 % au cours du deuxième trimestre de l’année.

La société a déposé une demande de vente d’un fonds d’investissement commun avec une vente d’une valeur de près de 720 millions de dollars.

Selon le dossier déposé auprès de la SEC, environ 59 investisseurs ont participé à l’investissement.

L’investissement institutionnel a été un élément essentiel du marché de la cryptomonnaie, car cette cohorte a soutenu les marchés baissiers et haussiers. Le New York Digital Investment Group (NYDIG), qui s’est penché plus loin, a annoncé cette semaine certains de ses développements Bitcoin tout en en gardant d’autres dans l’ombre.

NYDIG fait des bénéfices

Dans un communiqué de presse du 3 octobre, la société a annoncé que les avoirs en bitcoins de NYDIG avaient atteint leur niveau record au cours du troisième trimestre de 2022. Cette hausse marque une croissance de 100 % d’une année sur l’autre des soldes BTC.

Le chiffre d’affaires de la société a également augmenté de 130 % au cours du deuxième trimestre, avec une nouvelle croissance attendue d’ici la clôture du livre au troisième trimestre.

Dans le même communiqué de presse, NYDIG a également réitéré ses plans pour l’avenir, déclarant que l’accent sera mis sur,

« … accélérant l’investissement de NYDIG dans sa franchise Mining Solutions à la pointe de l’industrie au service des plus grands mineurs nord-américains et dans son activité de technologie de plate-forme, aidant les banques et les entreprises non bancaires à utiliser le Lightning Network pour les portefeuilles de nouvelle génération et les paiements mondiaux. »

La déclaration de la société est intervenue quelques jours seulement après que NYDIG a déposé son nouveau produit d’investissement auprès de la SEC.

NYDIG creuse plus profondément

Bien que non annoncé publiquement, le dossier daté du 29 septembre indiquait que NYDIG avait levé près de 720 millions de dollars grâce à la vente de son nouveau produit. Déposé en tant que «fonds d’investissement en commun», le NYDIG Institutional Bitcoin Fund LP comprenait des investissements d’environ 59 investisseurs.

Le dépôt est intervenu à un moment où Bitcoin a encore du mal à récupérer le support perdu de 20 000 $ alors que la pression baissière continue de le maintenir à 19 627 $.

Comme indiqué sur l’indice de force relative (RSI), la pression acheteuse au cours du mois de septembre a maintenu une pente progressive. Cela devrait également se poursuivre tout au long du mois d’octobre, ce qui pourrait faire grimper un peu les prix.

Tableau des prix Bitcoin sur 24 heures