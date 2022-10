a16z mène une levée de fonds de 40 millions de dollars pour un protocole de connaissances décentralisé | Cryptomonnaie

Golden, qui a maintenant levé environ 60 millions de dollars en financement cumulé, reçoit également le partenaire général d’a16z, Ali Yahya, à son conseil d’administration.

Protocole de connaissances décentralisé Golden a clôturé un cycle de financement de 40 millions de dollars dirigé par la société de capital-risque Andreessen Horowitz, ou a16z, avec une participation supplémentaire de Protocol Labs, OpenSea Ventures et les fondateurs de Solana, Dropbox, Postmates et Twitch, entre autres.

En plus de diriger le cycle de financement de série B, l’associé général d’Andreessen Horowitz, Ali Yahya, rejoindra le conseil d’administration de Golden aux côtés du cofondateur d’a16z, Marc Andreessen. Le financement donne à Golden des ressources supplémentaires pour continuer à développer son protocole, qui est conçu pour normaliser la découverte et la vérification des connaissances à l’ère du Web3.

Plus précisément, Golden développe une interface décentralisée qui encourage la collecte et la vérification des données canoniques. La société affirme que plus de 35 000 utilisateurs ont participé aux premières phases de testnet du protocole.

Alors que le financement à risque pour l’industrie de la cryptomonnaie a récemment ralenti, 2022 a vu des entrées record pour les startups axées sur la blockchain. Récemment, le fonds spéculatif Pantera Capital a fait monter les enchères en révélant son intention de lever 1,25 milliard de dollars pour son deuxième fonds blockchain. Les projets spécialisés dans le Web3, qui fait référence à une future itération d’Internet, ont suscité un intérêt démesuré de la part de la communauté du capital-risque.

En décrivant son produit, Golden a déclaré que l’intégration des technologies Web3 est « bien adaptée pour résoudre les problèmes fondamentaux » de l’incitation. Golden prévoit d’utiliser des jetons natifs pour récompenser les « bons acteurs », mais a également précisé que le produit final n’est « pas simplement » Web3 Wikipedia « . » La sortie du réseau principal est prévue pour le deuxième trimestre 2023.