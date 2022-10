Pourquoi le prix du Shiba Inu pourrait être un excellent short pour les baissiers du day trading | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu affiche une baisse de volume à chaque hausse de contre-tendance.

L’indice de force relative a dépassé les territoires de survente et n’a pas encore atteint l’extrême opposé.

L’invalidation de la thèse baissière est une brèche au-dessus du plus haut mensuel de septembre.

Le prix du Shiba Inu montre des preuves substantielles que les traders sont en contrôle et forceront bientôt la pièce de monnaie notoire pour chien à baisser les prix.

Le prix du Shiba Inu est susceptible d’échouer

Le prix du Shiba Inu a du mal à atteindre des objectifs plus élevés. En septembre, les performances de la tristement célèbre pièce de mème ont été très instables, car les commerçants ont rencontré des secousses et des contrefaçons dans les deux sens. Bien que le prix SHIB ait été un actif numérique plus difficile à négocier, il pourrait y avoir une opportunité de vendre à découvert l’actif numérique dans les prochains jours,

Shiba Inu se négocie actuellement à 0,00001100 $. Le volume cumulé a diminué à chaque pic de contre-tendance du marché. Selon l’analyse du profil de volume, cela soutient l’idée d’une tendance défaillante. De plus, la résistance structurelle peut être repérée sur le prix du Shiba Inu aux niveaux de 0,00001150 $ et 0,00001100 $. L’indice de force relative a dépassé les territoires extrêmement survendus lors de la baisse précédente en juin et n’a pas encore atteint l’extrême opposé.

Graphique SHIB/USDT sur 8 heures

En combinant ces facteurs, le prix du Shiba Inu restera probablement baissier à moins que le sommet de septembre à 0 00001393 $ ne soit dépassé. Cependant, pour les traders avertis, une entrée proche des niveaux de prix actuels pourrait être justifiable dans les prochaines heures, car les moyennes mobiles exponentielles sur 21 jours et sur 8 jours récemment rejetées pourraient produire un croisement de la mort baissier.

Si le croisement se produit, une rupture du plus bas de septembre à 0,00000992 $ est hautement probable. Des cibles supplémentaires pourraient être proches de la bougie de poussée du 18 juin à 0,00000820 $, ce qui entraînerait une baisse de 25 % par rapport au prix actuel du Shiba Inu.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Shiba Inu, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security