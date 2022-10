Le prix de Cardano pourrait être fixé à 12% de gains rien que cette semaine | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano augmente cette séance de négociation de lundi alors que le dollar recule.

Le prix de l’ADA voit un revirement potentiel à court terme plus élevé alors que les marchés laissent la poussière retomber sur les événements de la semaine dernière.

Attendez-vous à voir cette semaine quelques gains modestes, bien que la tendance reste baissière.

L’action sur les prix de Cardano (ADA) pourrait se mettre en place cette semaine pour une opportunité parfaite pour les commerçants de rester longtemps dans un marché baissier. Bien que les grands événements actuels et les risques à portée de main soient toujours très présents, ils ont connu une autre escalade sur plusieurs fronts et pourraient maintenant avoir atteint un sommet, ce qui pourrait signifier qu’ils vont s’atténuer cette semaine. En tant que tels, les marchés pourraient connaître un certain risque cette semaine, les marchés étant susceptibles de bondir, et les actions et un dollar plus faible offrant une certaine marge de manœuvre aux crypto-monnaies pour se rallier.

Prix ​​ADA en hausse pour +10% de gains dans les prochains jours

Le prix de Cardano affiche un léger gain de 1% au moment de la rédaction, mais contient une prédiction prometteuse de plus de gains à gagner cette semaine. Les commerçants et les marchés ont eu suffisamment de temps au cours du week-end pour filtrer plusieurs gros titres sur le sabotage de Nordstrom I et le discours de Poutine qui a tenu des propos durs envers l’Occident. Alors que le stockage de gaz continue de se remplir et que plusieurs pays sont prêts à passer l’hiver, attendez-vous à un certain soulagement car il pourrait y avoir une faible chance que l’Europe puisse et puisse s’en sortir.

Le prix ADA est donc prêt à bondir sur le dos de cette dynamique. Une cible se présente à la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours, qui détient plus de 12% de profit. Tout profit supplémentaire pourrait être de très courte durée car les événements éclipsants actuels sont toujours présents et ne semblent pas disparaître de si tôt.

Graphique journalier ADA/USD

Bien que ces risques extrêmes devraient reculer cette semaine, cela n’indique pas qu’ils prendront fin. Au contraire, ils pourraient facilement exploser ou resurgir à tout moment avec n’importe quel titre ou événement. Les commerçants doivent s’en souvenir dans leur gestion commerciale, car le prix de l’ADA pourrait facilement retomber à 0,388 $, en dessous de 0,400 $, le plus bas du 07 janvier 2021, sur une mauvaise nouvelle.