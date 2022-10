Cette baleine Bitcoin a vendu la totalité de ses 70 000 BTC et n’a pas regardé en arrière depuis | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a baissé de 23% depuis les sommets de l’été.

Une baleine Bitcoin a vendu 70 000 BTC et reste à l’écart pendant la tendance baissière actuelle.

Un balayage des creux estivaux à 17 622 $ est très plausible.

Le prix du bitcoin oscille près des plus bas de l’été, incitant les investisseurs à se demander si l’achat d’une baisse vaut le risque. Les mesures en chaîne, cependant, montrent que les investisseurs à forte capitalisation restent à l’écart malgré les prix réduits de Bitcoin.

Le prix du Bitcoin a de la place pour chuter

Le prix du bitcoin a baissé de 23 % depuis le sommet estival de 25 211 $ début août. Tout au long du mois de septembre, les baissiers ont constamment forgé des creux plus bas en tentant d’effacer le creux du 18 juin à 17 622 $. Le 3 octobre 2022, le prix du Bitcoin flotte 8 % au-dessus du point d’origine de la course haussière estivale. Les investisseurs en crypto mis à l’écart se demandent si un rebond se produira ou si les creux de l’été risquent une violation imminente.

Le prix du bitcoin se vend actuellement aux enchères à 19 213 $. Selon Bitinfocharts.com, une baleine scalpeuse connue pour échanger religieusement 500 à 1 000 Bitcoins par jour, a récemment vendu la totalité de ses Bitcoins en juillet. La blockchain montre que la baleine a liquidé 71 380 bitcoins en seulement quatre transactions le 20 juillet. Avec un solde estimé à 1,5 milliard de dollars, la baleine est restée à l’écart depuis, s’abstenant de réaccumuler du Bitcoin pendant la tendance à la baisse actuelle.

Ironiquement, la dernière transaction de la baleine était un achat de seulement 200 $ en BTC un jour après avoir liquidé avec succès la position d’un milliard de dollars.

Bitinfocharts.com

En combinant les aspects techniques avec les mesures en chaîne préoccupantes, la zone de support proche de 17 622 $ est menacée et susceptible de se replier dans les semaines à venir. Cependant, la rentrée des baleines mises à l’écart pourrait modifier le scénario baissier, et des mises à jour seront publiées si et quand les choses changent.

