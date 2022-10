Cours du Bitcoin : attention à une baisse de 30 % du prix du Bitcoin, selon cet indicateur | Cryptomonnaie

Le retour sur investissement (ROI) de Bitcoin sur un an a formé un modèle de fond, qui se produit un an après avoir atteint le sommet du cycle.

Robert Kiyosaki pense qu’il s’agit d’une opportunité d’achat pour Bitcoin alors que le dollar américain monte en flèche.

Le prix du bitcoin se maintient au-dessus du niveau psychologique clé de 19 000 dollars malgré le risque imminent de déclin.

Le prix du bitcoin a dépassé la barrière psychologique clé à 19 000 $ et s’est maintenu au-dessus de ce niveau. L’homme d’affaires et auteur américain Robert Kiyosaki estime qu’il s’agit d’une opportunité d’achat pour BTC. Les analystes avertissent les traders d’une baisse du prix de l’actif à court terme.

Le modèle du bas indique un risque de chute du prix du Bitcoin à 13 200 $

Les analystes de la société de renseignement cryptomonnaie IntoTheCryptoverse ont évalué la tendance des prix du Bitcoin. Les analystes ont utilisé l’indicateur de retour sur investissement sur un an pour identifier un modèle de fond. Généralement, ce schéma apparaît lorsque le prix du Bitcoin atteint un creux un an après le sommet du cycle du marché. En 2021, le prix du Bitcoin a atteint 66 500 dollars le 20 octobre et un nouveau record historique de 69 000 dollars en novembre 2021.

Les analystes affirment qu’il est probable que le retour sur investissement chute à 0,2 ou moins en octobre 2022. Un retour sur investissement de 0,2 correspond à un prix de 13 200 $.

BTC 365 jours de retour sur investissement

Robert Kiyosaki exhorte les commerçants à acheter du BTC

Robert Kiyosaki, entrepreneur et auteur américain, a déclaré à ses 2,1 millions d’abonnés que les prix des actifs considérés comme des « refuges » comme l’or, l’argent et le bitcoin continueront de baisser à mesure que le dollar américain se renforcera, prouvant sa valeur une fois que la « FED pivotera » et baissera les intérêts. les taux.

Kiyosaki pense que ce pivot pourrait se produire dès janvier 2023 et que le dollar américain pourrait « s’effondrer » de la même manière que la livre sterling anglaise récemment effondrée. Kiyosaki soutient,

Le dollar américain suivra-t-il la livre sterling anglaise ? Je le crois. Je pense que le dollar américain s’effondrera d’ici janvier 2023 après le pivotement de la Fed.

Crypto Faibik, un éducateur et analyste en crypto a évalué la tendance des prix du Bitcoin et a prédit un plus bas avant une reprise du BTC. Facebook soutient que Bitcoin doit se maintenir au-dessus du niveau de 18 400 $ pour récupérer. Si Bitcoin chute en dessous de son support, l’actif risque de baisser de 30 %.

Contrats perpétuels BTC-USDT