Robert Kiyosaki qualifie Bitcoin d' »opportunité d’achat » alors que le dollar américain monte en flèche | Cryptomonnaie

Robert Kiyosaki, homme d’affaires et auteur à succès de Rich Dad Poor Dad, a qualifié le Bitcoin (BTC), l’argent et l’or d’« opportunité d’achat » dans un contexte de renforcement du dollar américain et de hausse continue des taux d’intérêt.

Dans une publication Twitter du 2 octobre à ses 2,1 millions d’abonnés, l’auteur a noté que les prix des trois produits de base – parfois appelés actifs «refuges» – continueraient de baisser à mesure que le dollar américain se renforcerait, prouvant sa valeur une fois le « La FED pivote » et baisse les taux d’intérêt.

Dans un article publié la veille, Kiyosaki avait prédit que ce « pivot » pourrait se produire dès janvier 2023, ce qui verrait le dollar américain « s’effondrer » de la même manière que la livre sterling récemment effondrée.

« Le dollar américain suivra-t-il la livre sterling anglaise ? Je le crois. Je pense que le dollar américain s’effondrera d’ici janvier 2023 après le pivot de la Fed », a déclaré Kiyosaki, ajoutant qu’il « ne sera pas victime de la F*CKed FED ».

Depuis dès le mois de mai. 2020, Kiyosaki a été un partisan des classes d’actifs que la Fed ne peut pas manipuler directement, après avoir une fois averti les investisseurs de « Get Bitcoin and save yourself » suite aux épisodes immédiats d’impression massive d’argent de la Fed en réponse à la pandémie de COVID-19.

Il est intéressant de noter que le goût de Kiyosaki pour Bitcoin se maintient bien qu’il ne pense pas qu’il y ait une quelconque valeur, a-t-il déclaré dans une récente interview sur Rich Dad. L’auteur semble à nouveau soutenir Bitcoin dans son tweet le plus récent, notant :

Lorsque la FED pivote et baisse les taux d’intérêt comme l’Angleterre vient de le faire, vous sourirez tandis que d’autres pleureront.

Dans une lettre de septembre adressée à ses abonnés par la poste, Kiyosaki a souligné la nécessité d’investir maintenant dans les actifs numériques afin d’obtenir des rendements démesurés à long terme :

Il ne suffit pas de VOULOIR entrer dans la crypto […] C’est le moment où vous DEVEZ vous lancer dans la cryptomonnaie, avant le plus grand crash économique de l’histoire.

Le dollar américain s’est progressivement renforcé par rapport aux autres grandes devises mondiales au cours de l’année dernière, le GBP/USD, l’euro/USD et le yen japonais/USD chutant respectivement de 18,24 %, 15,54 % et 23,33 %, selon Trading Economics.

Dans le même temps, la hausse des taux d’intérêt de la Fed, ainsi qu’un renforcement du dollar, ont coïncidé avec une baisse de 55 % de la capitalisation boursière de la cryptomonnaie au cours des 12 derniers mois.

Le mois dernier, le co-fondateur du fonds spéculatif CK Zheng a déclaré qu’il s’attendait à ce qu’octobre soit un mois « très volatil » pour BTC.

« Octobre est une période assez volatile, surtout lorsqu’elle est combinée à une inflation élevée, avec beaucoup de débats en termes de Fed et de changement de politique. L’inquiétude est que si la Fed se resserre trop, l’économie américaine pourrait en fait entrer dans une grave récession.