Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : les marchés de la cryptomonnaie pourraient bientôt piéger les baissiers | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin montre des signes d’amélioration car il pourrait remonter de 7% à une confluence de résistance à 20 465 $.

Le prix Ethereum s’apprête à retester l’obstacle de 1 423 $ alors qu’il suit le chemin de la grande crypto.

Le prix Ripple revisite la zone de demande de 0,381 $ à 0,433 $ à la recherche de carburant pour sa prochaine étape.

Le prix du Bitcoin semble se consolider et prévoit un petit rallye à l’approche de la limite inférieure du resserrement en cours de la fourchette. Ce développement pourrait voir les altcoins, y compris Ethereum et Ripple, déclencher également une montée rapide.

Le prix du Bitcoin prêt à bouger

Le prix du bitcoin a produit trois plus bas et deux plus hauts depuis le 18 septembre et la connexion de ces points de basculement à l’aide de lignes de tendance décrit un canal parallèle ascendant.

Maintenant, le prix du Bitcoin reteste la limite inférieure du canal et un rebond est à prévoir à moins que les traders ne prennent le contrôle et ne catalysent une panne. Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le BTC se rallie à 20 465 $, où il rencontrera une résistance à partir de laquelle la ligne de tendance à la baisse reliant les sommets du swing du 31 mai coïncide avec la limite supérieure du canal parallèle ascendant.

D’un autre côté, une ventilation des 19 049 $ ou de l’ouverture hebdomadaire pourrait déclencher un crash à 17 593 $.

Graphique BTC/USD sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix du Bitcoin à court terme, le canal parallèle ascendant pourrait également être interprété comme un schéma baissier, ce qui suggère qu’il existe un risque assez élevé de panne. Si BTC parvient à transformer le niveau de 20 737 $ en un plancher de support, cela invalidera la thèse baissière.

Prix ​​Ethereum au point d’inflexion

Le prix d’Ethereum oscille autour de 1 280 $ mais pourrait bientôt retester le niveau de support de 1 200 $. Cette barrière est cruciale pour déterminer où ira ensuite l’ETH. Une ventilation de ce niveau est un scénario plausible, qui pourrait faire passer le jeton de contrat intelligent à 1 080 $, ce qui est un autre niveau de support stable.

Un rebond ici, combiné à une perspective haussière sur le prix du Bitcoin, pourrait être la clé pour déclencher un rallye du prix Ethereum à 1 730 $. Le renversement de cet obstacle pourrait ouvrir la voie à une révision du niveau psychologique de 2 000 $.

Graphique ETH/USD sur 1 jour

D’un autre côté, si le prix d’Ethereum tombe en dessous de 1 080 $, cela invalidera la thèse haussière et pourrait faire planter ETH pour retester la fourchette basse à 878 $.

Prix ​​d’ondulation pour revisiter un pied stable pour plus de jus

Le prix d’ondulation a marqué la zone de demande de 0,381 $ à 0,433 $ le 28 septembre, ce qui a catalysé une hausse de 20 % au cours des trois jours suivants. Cependant, l’épuisement combiné à la détérioration des conditions du marché a fait baisser à nouveau le prix du XRP et il est actuellement sur le point de retester ladite zone de demande.

La deuxième tentative de rallye pourrait propulser le prix Ripple de 10 % à 0,487 $. Dans un cas très haussier, le prix XRP pourrait retester l’obstacle de 0,561 $.

Graphique XRP/USD sur 1 jour

Indépendamment de la zone de demande de 0,381 $ à 0,433 $, une vente du prix Bitcoin pourrait avoir un effet d’entraînement sur le prix Ripple, le poussant en dessous. Un chandelier quotidien clôturé en dessous de 0,381 $ invalidera la thèse haussière du prix XRP.