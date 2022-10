La lenteur de Bitcoin | Cryptomonnaie

Image du marché

Le bitcoin a augmenté de 2,5 % au cours des sept derniers jours, s’échangeant à 19 300 $ lundi matin. Ethereum a ajouté 0,2%, à 1300 $. Les autres principaux altcoins du top 10 ont montré une dynamique mixte, allant d’une baisse de 8 % (XRP) à une hausse de 4 % (BNB).

La capitalisation boursière totale des crypto-monnaies, selon CoinMarketCap, a augmenté de 0,5 % au cours de la semaine pour atteindre 930 milliards de dollars. L’indice Fear & Greed de la crypto-monnaie est à 24 lundi contre 21 une semaine plus tôt.

Bitcoin a pu éviter de chuter la semaine dernière malgré des baisses notables des indices boursiers et une hausse des taux de la Fed, mais n’a pas eu la force de monter. Les vagues de fluctuation de la première crypto-monnaie deviennent de plus en plus petites, approchant les niveaux d’ondulation.

Dans une telle accalmie, des volumes de commandes importants ont tendance à se rapprocher du prix, dont le déclenchement peut casser la tendance actuelle. La limite inférieure de la plage d’indécision est restée à 18,8 000 $. Cependant, la limite supérieure est passée à 20 300 $, où se concentrent plusieurs sommets locaux depuis le 14 septembre et la moyenne mobile sur 50 jours.

Bitcoin a affiché une baisse modérée (-3,8%) en septembre, contrastant avec une chute brutale de plus de 9% de l’indice S&P 500. Contrairement à l’indice boursier, BTC a pu maintenir ses plus bas de juin.

En termes de saisonnalité, octobre est considéré comme l’un des meilleurs mois de l’année. Bitcoin a terminé ce mois-ci six fois au cours des sept dernières années. La croissance moyenne au cours des 11 dernières années a été de 33 % et la baisse moyenne a été de 15 %.

Contexte de l’actualité

Selon le PDG de Galaxy Digital, Mike Novogratz, la résilience du bitcoin en septembre est due au fait que la plupart des vendeurs ont quitté le marché de la cryptomonnaie, après avoir vendu leurs actifs.

La BCE a publié les premiers résultats de son enquête sur l’euro numérique, qui suggèrent que l’utilisation la plus large de la CBDC se fera dans le secteur du commerce de détail.

Le géant allemand des télécommunications Deutsche Telekom a lancé son nœud de validation des transactions Ethereum pour prendre en charge l’empilement sur le réseau de la deuxième crypto-monnaie.

La plus grande entreprise de télécommunications espagnole Telefonica a permis aux clients de sa boutique en ligne de payer leurs achats avec des actifs numériques.

BlackRock a demandé le lancement d’un fonds négocié en bourse (ETF) pour les sociétés liées au métaverse.