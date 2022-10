Le prix de Terra LUNA Classic pourrait chuter de 60% malgré l’annonce de le burning et les rumeurs d’inscription de Coinbase et Robinhood | Cryptomonnaie

Le prix de Terra LUNA Classic persiste au-dessus d’une zone de support stable, allant de 0,000308 $ à 0,000327 $.

Si les baissiers prennent le contrôle et transforment le support de 0,000279 $ en une barrière de résistance, LUNC pourrait chuter de 40 % à 0,000169 $.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de 0,000375 $ invalidera la thèse baissière.

LUNA Classic (LUNC) est le nouveau shitcoin et a dépassé la popularité de Shiba Inu, devenant un favori des détaillants. Après que Binance a annoncé le programme de gravure LUNC le 26 septembre, l’altcoin a bondi de 66 % et se situe actuellement au-dessus d’un autre niveau de support stable.

Prix ​​​​LUNA Classic, programme de gravure Binance, liste des rumeurs

La bourse a déclaré dans son annonce qu’elle « brûlerait tous les frais de négociation sur les paires de négociation au comptant et sur marge LUNC en les envoyant à l’adresse de gravure LUNC », les résultats qui seront annoncés le 3 octobre.

Si les résultats sont décevants, l’altcoin chutera probablement et rééquilibrera le déséquilibre formé alors qu’il a augmenté de 591 % entre le 20 août et le 8 septembre.

De plus, les rumeurs d’inscriptions Coinbase et Robinhood dues à la signature de pétitions par des investisseurs ne donneront probablement jamais de résultats. La raison principale est que Do Kwon, le créateur de Terra et LUNC, est traqué par Interpol.

De plus, les retombées initiales de l’effondrement de Terra et de LUNA ont provoqué une implosion massive de l’écosystème, entraînant des milliards de pertes. En conséquence, les régulateurs américains font pression pour une interdiction des stablecoins algorithmiques.

Le seul réconfort pour les détenteurs de LUNC est le fait qu’il se trouve actuellement au-dessus d’une zone de support stable, allant de 0,000308 $ à 0,000327 $.

Le prix et les caractéristiques techniques de LUNA Classic (LUNC) sont préoccupants

Le prix LUNC montre un retournement de la zone de support de 0,000308 $ à 0,000327 $ après cinq jours d’essai. Cette évolution indique que l’altcoin est dans la zone de sécurité et pourrait probablement déclencher une tendance haussière. Cependant, l’écosystème plus large est toujours baissier, y compris le prix du Bitcoin.

Bien que le prix de LUNA Classic soit moins corrélé aux mouvements de Bitcoin par rapport aux autres altcoins, une vente soudaine de la grande crypto pourrait affecter LUNC. Par conséquent, les investisseurs doivent porter une attention particulière à l’annonce de Binance d’aujourd’hui ; si le nombre de brûlures est inférieur aux attentes ou décevant, les traders pourraient prendre le relais et déclencher un crash.

Le premier signal d’un rallye LUNC défaillant est la répartition de la zone de support de 0,000308 $ à 0,000327 $. Au-delà de cette barrière, un basculement du niveau de support de 0,000279 $ dans une barrière de résistance invalidera la thèse haussière et déclenchera un crash de 17 % au niveau de support immédiat à 0,000228 $.

Dans des cas extrêmes, cet effondrement pourrait faire chuter le prix de Terra LUNA Classic à 0,000169 $, soit environ 40 % par rapport à 0,000279 $. Cependant, ce crash constituerait une perte de 60% par rapport à la position actuelle.

Graphique LUNC/USD sur 4 heures

Alors que les choses semblent sombres pour le prix de Terra LUNA Classic, les investisseurs doivent noter que les résultats positifs de l’annonce de Binance pourraient déclencher un rallye explosif. Un retournement de l’obstacle de 0,000375 $ dans un niveau de support invalidera la thèse baissière pour LUNC. Un tel développement pourrait le voir retester le sommet du rallye de 591% à 0,000593 $. Ce mouvement constituerait un gain de 83% par rapport à la position actuelle.