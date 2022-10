Le fondateur de Celsius aurait retiré 10 millions de dollars avant le dépôt de bilan : FT | Cryptomonnaie

Les détails du retrait feraient apparemment partie des prochains dossiers judiciaires, et il est possible que le fondateur et ancien PDG de la plateforme de cryptomonnaie soit contraint de le rembourser.

Le fondateur et ancien PDG de Celsius Network, Alex Mashinsky, aurait retiré 10 millions de dollars de la plate-forme de prêt cryptomonnaie quelques semaines seulement avant que la société ne gèle les fonds des clients et ne déclare faillite.

Le retrait a été cité par des sources du Financial Times qui ont déclaré que Mashinsky avait retiré les fonds entre « mi et fin mai » avant la pause du 12 juin sur tous les retraits.

Celsius était une plate-forme de crypto-prêt populaire avec 1,7 million de clients et 25 milliards de dollars d’actifs sous gestion, mais les mauvaises conditions du marché de la crypto ont finalement conduit la société à un écart de 2,85 milliards de dollars dans son bilan.

Cela a conduit Celsius à suspendre les retraits des clients en juin avant de déposer le bilan du chapitre 11 en juillet, Mashinsky tentant de restructurer et de relancer l’entreprise pour qu’elle soit basée sur des services de garde crypto.

Le retrait soulève des questions quant à savoir si Mashinsky savait à l’avance que la société gelerait les fonds et les retraits des clients.

Cependant, un porte-parole de Celsius a déclaré à FT que le fondateur avait retiré la crypto-monnaie à l’époque pour payer les taxes nationales et fédérales.

« Au cours des neuf mois qui ont précédé ce retrait, il a constamment déposé de la crypto-monnaie pour des montants totalisant ce qu’il a retiré en mai », a déclaré le porte-parole, ajoutant que Mashinsky et sa famille avaient encore 44 millions de dollars de crypto gelés sur la plate-forme.

Pendant ce temps, des sources ont déclaré au FT que le retrait avait été pré-planifié conformément à la planification successorale de Mashinsky.

Environ 8 millions de dollars d’actifs retirés ont été utilisés pour payer les impôts sur le revenu découlant du rendement des actifs produits, et les 2 millions de dollars restants étaient constitués du jeton CEL natif de la plate-forme.

Les questions trouveront probablement une réponse lorsque les transactions en question seront présentées par Celsius devant le tribunal dans les prochains jours dans le cadre des divulgations du crypto-prêteur concernant ses finances.

Il est également possible que Mashinsky soit contraint de restituer les 10 millions de dollars, car dans les 90 jours précédant le dépôt de bilan, les paiements d’une entreprise peuvent être annulés au profit des créanciers en vertu des lois américaines.

Mashinsky a démissionné de son poste de PDG de Celsius le 27 septembre, affirmant que son rôle « est devenu une distraction croissante », mais a déclaré qu’il continuerait à se concentrer sur la recherche d’un plan pour restituer les fonds aux créanciers.