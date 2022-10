First Mover Asia : Bitcoin ne voit pas encore de hausse en octobre ; Le Dollar comme protocole du futur de la monnaie ? | Cryptomonnaie

La plus grande crypto par capitalisation boursière a légèrement baissé dans les premiers jours du mois historiquement fort pour son prix.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Bitcoin a commencé ce qui a toujours été un mois fort où il a terminé un mois de septembre lamentable, détenant plus de 19 000 $.

Insights: Le modèle monétaire alimenté par des pièces stables de l’USDC, dans lequel le dollar fonctionne comme un «protocole» ouvert, pourrait permettre à l’innovation de prospérer. Mais une saine concurrence est une condition préalable.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 19 219 $ −0,5 %

Éther (ETH) : 1 290 $ −1,5 %

Indice du marché CoinDesk (CMI) : 942 $ −1,2 %

Clôture quotidienne du S&P 500 : 3 585,62 −1,5 %

Or : 1 674 $ l’once troy + 0,7 %

Clôture quotidienne du rendement du Trésor à dix ans : 3,80 % + 0,06

Octobre commence mais ne parvient pas à enflammer les prix de la crypto

De James Rubin

L’ouverture du mois d’octobre, historiquement le boom de la cryptomonnaie, ressemblait davantage aux derniers jours mornes de septembre.

Bitcoin s’échangeait récemment légèrement au-dessus de 19 200 $, en baisse de 0,5 % au cours des dernières 24 heures et à peu près là où il se situait au début du week-end. La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière a brièvement dépassé les 20 000 dollars la semaine dernière avant de redescendre sur le rebord qu’elle a occupé pendant une grande partie du mois dernier.

« L’indécision et le manque d’achats au-dessus de 20 000 $ poussent Bitcoin à tester ses récents creux », a écrit Joe DiPasquale, PDG de BitBull Capital, dans un e-mail, ajoutant avec optimisme : « Si nous baissons fortement, le prix pourrait bientôt baisser et monter un Cependant, la plupart des traders peuvent avoir peur de leurs désirs avant que cela ne se produise.

Ether a récemment changé de mains un peu en dessous de 1 300 $, en baisse d’environ 1,5 % par rapport à la veille. La deuxième plus grande crypte a passé une grande partie des deux dernières semaines à négocier confortablement au-dessus de ce niveau. La plupart des autres cryptos majeures ont récemment disparu, XRP et ATOM chutant de plus de 4% et 3%, respectivement, alors que les investisseurs continuaient de traiter une gamme d’indicateurs économiques largement détériorés et les derniers commentaires bellicistes du vice-président de la banque centrale américaine Lael Brainard dans un discours vendredi.

Cryptos a suivi les actions, qui ont clôturé un mois lamentable avec une dernière journée de négociation lamentable vendredi. Le Nasdaq axé sur la technologie, le S&P 500, qui a une forte composante technologique, et le Dow Jones Industrial Average (DJIA) ont tous terminé en baisse d’au moins 1,5 % dans un contexte de craintes persistantes que la lutte pour mettre fin à une inflation élevée ne conduise inévitablement à une récession sévère – une soi-disant atterrissage brutal et économique.

Selon la définition traditionnelle de deux trimestres consécutifs de croissance négative du produit intérieur brut (PIB), les États-Unis sont déjà entrés en récession, bien que sa gravité et sa durée restent incertaines. Le Nasdaq et le S&P ont baissé six des sept dernières semaines, et le DJIA est récemment devenu le dernier indice à tomber en territoire baissier, ce qui indique qu’il a chuté d’au moins 20 % par rapport à son dernier sommet.

Indicateurs économiques

Une troisième baisse mensuelle consécutive des ventes de maisons en attente a offert les dernières preuves du refroidissement du marché du logement autrefois chaud et du ralentissement économique plus large. Pourtant, les dépenses de consommation personnelles de base (PCE), la mesure préférée de la Réserve fédérale pour mesurer l’inflation aux États-Unis, ont été plus élevées que prévu en août, augmentant de 4,9 % sur une base annuelle après avoir augmenté de 4,7 % en juillet. La lecture a indiqué que l’inflation continuera d’affliger l’économie américaine et au-delà.

Pendant ce temps, le coût de l’ouragan Ian en dommages structurels et en perturbations économiques en Floride présente un nouveau joker, comme l’a noté la First Republic Bank dans une revue hebdomadaire aux investisseurs. « Le coût total de l’ouragan est inconnu, mais compte tenu de l’ampleur de cette catastrophe naturelle, c’est peut-être l’une des plus coûteuses de l’histoire des États-Unis », a écrit la banque. Les effets économiques globaux dépendent de l’ampleur et de la durée de la catastrophe. »

Les investisseurs surveilleront la publication lundi de l’indice ISM manufacturier de septembre, qui devrait rester inchangé, et le taux de chômage de septembre vendredi, qui devrait rester à son niveau actuel de 3,7 %.

Samedi, citant trois sources anonymes, CoinDesk a rapporté que la bourse indienne WazirX avait licencié environ 40 % des effectifs de l’entreprise. Et le géant américain de l’échange de crypto Coinbase a temporairement interrompu les transactions des clients américains, selon une mise à jour de statut effectuée par l’échange de crypto à 7 h 57 HE dimanche matin. Plus tard dimanche, le Financial Times a rapporté qu’Alex Mashinsky, le fondateur assiégé et ancien PDG de Celsius Network, avait retiré 10 millions de dollars au prêteur de crypto maintenant en faillite des semaines avant que Celsius n’interrompe les retraits des clients en juin.

« Une semaine, un mois et un trimestre terribles pour les actions n’ont pas été exactement reflétés par Bitcoin », a écrit Edward Moya, analyste principal du marché d’Oanda, dans un e-mail, ajoutant que la baisse des rendements obligataires de la semaine dernière avait apporté « un certain soulagement à la crypto ».

« Les hodlers de Bitcoin restent imperturbables et si Wall Street évite tout moment majeur de réduction des risques, la plus grande crypto du monde pourrait continuer à se stabiliser ici », a-t-il écrit.

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Polygone MATIQUE +0,2 % Plate-forme de contrat intelligente

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS XRP XRP −4,5 % Devise Cosmos ATOME −3,6 % Plate-forme de contrat intelligente Maillon de chaîne LIEN −3,1 % L’informatique

Connaissances

Le dollar peut être un protocole pour l’avenir de l’argent

De Michael Casey

Cette semaine à San Francisco, j’ai assisté à la conférence Converge de Circle Internet Financial et j’ai été frappé par le large éventail de projets fonctionnant avec son stablecoin USDC.

Parmi les participants figuraient la société de paiement basée en Amérique latine Ripio, qui constate une demande croissante de transferts USDC au Brésil et en Argentine, ou le fournisseur de services Web3 Recur, qui accepte uniquement le stablecoin des utilisateurs de ses différents mondes métavers, y compris Star Trek Continuum.

Il semble que l’USDC, le deuxième stablecoin le plus échangé, développe son propre « écosystème », un mot (peut-être galvaudé) que les défenseurs de l’open source appliquent aux réseaux de développeurs et de fournisseurs tiers qui s’appuient sur une plate-forme technologique. Ci-dessous, j’aborderai une leçon que je vois ici pour les législateurs américains qui envisagent la forme numérique que le dollar devrait prendre. Mais réfléchissons d’abord à ces idées d’écosystème en ce qui concerne un stablecoin comme l’USDC. Ce n’est pas un concept évident, même si ses implications sont profondes.

Comparons Converge à NEARCon, la conférence annuelle parrainée par la Near Foundation à laquelle j’ai assisté il y a deux semaines à Lisbonne. Il est plus facile de comprendre cet événement comme une « conférence sur l’écosystème ». Comme d’autres rassemblements de ce type – le Devcon d’Ethereum en est un excellent exemple – Near l’utilise pour rassembler et dynamiser la vaste communauté de développeurs et d’entreprises qui créent des dapps et d’autres services avec des contrats intelligents qui s’exécutent sur son protocole.

L’USDC n’est pas un protocole de contrat intelligent pour les dapps. Il s’agit principalement d’un moyen de paiement, conçu par la plupart des gens comme une « pièce de monnaie ». Il s’agit d’une expression symbolique de la valeur basée sur le dollar qui se trouve être plus fluide que les dollars non numériques, une expression qui peut être échangée entre pairs sur des chaînes de blocs publiques. (Le lancement mercredi par Circle d’un nouveau protocole de transfert inter-chaînes rapproche un peu plus l’USDC d’une définition plus commune d’un protocole de chiffrement, mais ce n’est pas la raison pour laquelle tous ces fournisseurs tiers liés à l’USDC ont assisté à l’événement.).

Événements importants

Réunion des directeurs du Conseil de surveillance de la stabilité financière (Département du Trésor des États-Unis)

PMI manufacturier de Jibun Bank (Japon)

Indice suisse des prix à la consommation (Suisse)