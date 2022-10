Alex Mashinsky, fondateur du prêteur crypto en faillite Celsius, rapport | Cryptomonnaie

Mashinsky a démissionné de son poste de PDG mardi dernier ; la société a déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11 à la mi-juillet.

Alex Mashinsky, le fondateur assiégé et ancien PDG de Celsius Network, a retiré 10 millions de dollars du prêteur de crypto maintenant en faillite des semaines avant que Celsius n’interrompe les retraits des clients en juin, a rapporté le Financial Times, citant des sources anonymes.

Mashinsky, qui a démissionné de son poste de PDG mardi dernier, a retiré la crypto-monnaie en mai, selon le FT. À l’époque, les marchés de la cryptomonnaie étaient bouleversés par l’effondrement de l’écosystème Terra, qui a vu 60 milliards de dollars de valeur s’évaporer ce mois-là.

Celsius est censé soumettre des détails sur les transactions de Mashinsky au tribunal dans quelques jours dans le cadre d’une divulgation financière plus large de la société, a rapporté le FT.

Un porte-parole de Mashinsky, cité par le journal, a déclaré que l’entrepreneur avait révélé à un comité des créanciers non garantis (UCC) dans la procédure de faillite que lui et sa famille avaient 44 millions de dollars en crypto gelés avec Celsius après le retrait. Le porte-parole a déclaré que Mashinsky « » a retiré un pourcentage de crypto-monnaie sur son compte, dont une grande partie a été utilisée pour payer les impôts de l’État et fédéraux « », selon le FT.

Celsius a gelé les retraits, les échanges et les transferts sur sa plate-forme en juin, invoquant des « conditions de marché extrêmes » avant de demander la protection du chapitre 11 contre les faillites un mois plus tard devant le tribunal américain des faillites du district sud de New York. Dans un dossier judiciaire ultérieur, Celsius a déclaré avoir un trou de 1,2 milliard de dollars dans son bilan. Ce document montrait que Celsius détenait 4,3 milliards de dollars d’actifs et 5,5 milliards de dollars de passifs.

Dans une déclaration au moment du dépôt de bilan initial, Celsius a déclaré que « sans pause, l’accélération des retraits aurait permis à certains clients – ceux qui étaient les premiers à agir – d’être payés en totalité tout en laissant d’autres attendre Celsius. pour récolter de la valeur à partir d’activités de déploiement d’actifs illiquides ou à plus long terme avant qu’elles ne reçoivent une récupération. »

Mashinsky a ensuite qualifié la décision de « bonne … pour notre communauté et notre entreprise », ajoutant que dans l’histoire de Celsius, « nous verrons cela comme un moment déterminant, où agir avec détermination et confiance a servi la communauté et renforcé l’avenir du compagnie. »