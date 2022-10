Le prix Polkadot risque d’imprimer de nouveaux plus bas pour 2022 | Cryptomonnaie

Le prix Polkadot a vu des traders tenter de sortir de la tendance baissière.

Le prix DOT a subi un rejet ferme avant même que le test de cassure réel n’ait lieu.

Attendez-vous à un nouveau plus bas pour 2022 si la livre sterling connaît un nouvel effondrement ou si Poutine intensifie la rhétorique de guerre.

L’action sur les prix de Polkadot (DOT) est sur le point de briser les chaînes du marché baissier car, à un moment donné cette semaine, les haussiers ont tenté de faire une course pour 6,92 $. Au lieu de cela, ils ont été interrompus dans leur élan par un plafond technique très simple. Attendez-vous à voir des gains possibles être réalisés ce soir pour la semaine, mais le risque se profile pour la semaine prochaine.

Le prix DOT est incapable de s’en sortir et reste captif

Le prix de Polkadot a vu les traders enfin sortir du sentiment négatif et essayer de dépasser le prix important à 6,92 $. Cependant, quelques événements ont coupé les jambes sous les chaises des traders et ont vu leur tentative échouer aux pivots mensuels à quelques centimes en dessous de ce niveau élevé. Des raisons suffisantes, alors que la livre sterling s’effondrait et forçait la BOE à intervenir et à calmer les marchés, la BOJ était prête à intervenir une fois de plus, et Poutine a intensifié les discussions sur la guerre tandis que la demande d’utilisation d’armes nucléaires augmentait par le journée en Russie.

Le prix DOT pourrait connaître un nouveau creux pour 2022, car les risques extrêmes mentionnés ci-dessus ne font que s’élargir. Les gros titres à la fin de cette semaine du FMI exigeant que le Royaume-Uni mette fin à son programme de réduction d’impôts ne sont pas ce que vous voudriez en ce moment pour stabiliser votre monnaie et votre économie. Attendez-vous à un autre plongeon inférieur à probablement 5 $ entre les niveaux de support mensuels S1 et S2 de ce mois-ci.

Graphique hebdomadaire DOT/USD

Après toute la tourmente de la semaine dernière, un silence radio en provenance de Russie ou de petits titres faisant de plus petites vagues pourraient être un moment de calme bienvenu pour les marchés. Cela ouvrirait la fenêtre pour certains mouvements à la hausse dans le sillage de cette tranquillité. Attendez-vous à un bond vers 7,50 $ autour de la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours.