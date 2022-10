L’action des prix de Terra se débat alors qu’un plafond pèse sur ses performances | Cryptomonnaie

L’action sur les prix de Terra est actuellement sur le point de subir un rejet ferme.

Consolidation continue de l’action des prix LUNA, prête pour une cassure.

Attendez-vous à une baisse à la baisse alors que les traders sont sur le point de se faire virer.

L’action des prix de Terra (LUNA) s’est légèrement redressée après la deuxième impression négative de sa performance hebdomadaire consécutive. Le Barr semble être fixé à 0,000306 $ comme plafond à la hausse pour le moment et rejette actuellement les traders. Alors que l’action des prix se consolide avec une différence plus mince et plus petite entre le haut et le bas, attendez-vous à une baisse vers 0,000228 $.

Le prix LUNA voit les traders jouer au poker et gagner la rivière

L’action des prix de Terra est sur le point d’enregistrer de petits gains pour la semaine alors que dimanche commence à se détendre et approche de sa cloche de clôture pour les crypto-monnaies. Une fois que la session ASIA PAC prend le relais, cette semaine volatile est enfin sur le point de se terminer. En voyant le rejet ferme qui semble rester incontesté pour la semaine, attendez-vous à une forte baisse une fois que la pause se produira quelque part la semaine prochaine.

Le prix LUNA voit donc les traders perdre le jeu de poker cette semaine alors que le tournant et la rivière montrent de bonnes cartes pour les traders et peut-être même une quinte flush royale qui verra les traders se coucher et perdre le gros lot. Cela ne devrait pas surprendre, vu les énormes risques de queue réapparaître après plusieurs discours de Poutine qui ne font que voir la rhétorique de guerre à l’Occident s’intensifier davantage et mettre en avant l’utilisation d’armes nucléaires à tout moment. Le risque à la baisse sera une implosion vers 0,000228 $, soit le niveau de Fibonacci de 23,6 %.

Graphique hebdomadaire LUNA/USD

Voir qu’il y a eu ou qu’il y a eu ou qu’il y a des mouvements haussiers au cours de la semaine dans des moments difficiles pourrait indiquer que les traders s’aventurent dans une position longue qui ressemble à Indiana Jones dans la scène d’ouverture du Temple maudit lorsqu’il essaie de voler la statue dorée et ensuite courir à travers le catacombes avec une énorme boule de pierre roulant après lui. Si les haussiers pouvaient éviter cette dernière partie, attendez-vous à voir une réaction abrupte qui pourrait remettre en cause 0,000552 $, soit le niveau de 78,6 % de Fibonacci. Attendez-vous à voir un profit rapide à 0,000383 $ au niveau de 50 % de Fibonacci.