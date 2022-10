Le prix du Shiba Inu est cassé car il ne représente pas l’agitation actuelle du marché | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu a évolué dans une fourchette étroite cette semaine, sans aller nulle part.

Le prix SHIB devrait évoluer en tandem avec plusieurs classes d’actifs sur les marchés financiers.

Une disjonction pourrait indiquer un éventuel effondrement de l’action des prix, ou l’absence de volume normal, rendant l’action des prix nulle part.

L’action des prix du Shiba Inu (SHIB) a flirté avec les deux côtés du spectre commercial et n’a pas beaucoup bougé entre les baissiers et les haussiers. Il a fallu attendre le week-end pour voir enfin un sens de la direction, et la prise en compte de ces éléments par rapport à la semaine volatile actuelle sur les marchés financiers indique un problème. Ce problème est que l’action des prix SHIB est cassée, se négocie à faible volume et sera bientôt rattrapée par la réalité commerciale.

Le prix SHIB risque de rattraper les risques extrêmes à portée de main

Le prix du Shiba Inu a flirté tout au long de la semaine le long de la ligne de tendance descendante rouge qui plane sur l’évolution des prix depuis la mi-août. Ce n’est pas un problème, car cela pourrait indiquer que les baissiers défendent la ligne de tendance et mettent en place un piège haussier tandis que les haussiers veulent organiser une cassure et déclencher un rallye loin de la ligne de tendance. Il est étrange, cependant, de voir une réaction des prix aussi modérée alors que les marchés mondiaux étaient littéralement en feu pendant près de quatre jours de bourse consécutifs.

Le prix du SHIB a donc du rattrapage à faire par rapport à la réalité, car plusieurs classes d’actifs ont fortement évolué, tandis que le prix du SHIB semble ne pas être en phase avec les mouvements massifs qui ont provoqué le retournement des marchés. Une des raisons pourrait être que l’action des prix est toujours soutenue par 0,00001011 $, mais ne vous attendez pas à ce que cela résiste à la longue liste de risques extrêmes qui commenceront bientôt à peser sur l’action des prix SHIB. Une fois que cela se produit, attendez-vous à une forte baisse vers 0,00000712 $ et dites adieu à cette barrière de 0,00001000 $.

Graphique hebdomadaire SHIB/USD

Même si le prix SHIB peut s’éloigner de la ligne de tendance descendante rouge, le problème suivant se pose avec la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours qui apparaît comme le premier plafond de prix à 0,00001245 $. Si celui-ci ne limitait pas le rallye, le SMA de 200 jours le fera certainement pour les baissiers à 0,00001500 $ comme il l’a fait au cours des mois d’été. Dans tous les cas, il s’agit de savoir dans quelle mesure tout rallye sera durable, car les risques extrêmes sont tout simplement trop nombreux pour être comptés ou supportés.