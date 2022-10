Hausse limitée, gros potentiel de baisse pour l’action des prix d’Ethereum | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum a résisté à la semaine volatile avec une réaction de prix très limitée.

Le prix des ETH risque toujours de baisser avec un potentiel de hausse de seulement 21% contre 58% de baisse à risque.

Attendez-vous à voir un mouvement de piqué une fois que la tension se réchauffera à nouveau, si la Russie se dirigeait vers les armes nucléaires.

Le prix de l’Ethereum (ETH) résiste assez bien à la semaine volatile que les marchés ont dû affronter. Avec l’implosion du marché obligataire britannique, la tendance à l’annexion par Poutine et le sabotage du pipeline Nordstrom, on pourrait penser que cela se lit comme le nouveau film de James Bond. Cependant, c’est une vérité gênante à laquelle les marchés sont actuellement confrontés, avec des actions fermement en territoire baissier à travers le monde en Asie, en Europe et aux États-Unis.

Le prix de l’ETH doit faire face à la vérité qui dérange

Le prix d’Ethereum n’a pas été vu se vendre massivement après avoir glissé la semaine dernière après l’événement parfait « acheter la rumeur, vendre le fait » dans la préparation de The Merge. Pendant ce temps, le prix des ETH a été confronté à de nombreux vents contraires externes et a gardé son calme jusqu’à présent, s’abstenant de nouvelles pertes. Mais cette fausse idée de sécurité pourrait être de courte durée car la tension géopolitique s’intensifie et l’utilisation d’armes nucléaires par la Russie pourrait se produire à tout moment maintenant.

Le prix de l’ETH devrait recevoir un choc de vente car l’utilisation d’armes nucléaires ferait face à une vente massive à tous les niveaux et verrait une lutte pour des refuges sûrs. Attendez-vous à ce que le prix de l’ETH, même où que la clôture soit ce dimanche soir, fasse un plongeon. L’objectif de prix est inférieur à 1 000 $, proche du creux de juin à 883,60 $.

Graphique hebdomadaire ETH/USD

Comme les marchés seront sur les nerfs en attendant toute nouvelle escalade en provenance de Russie, il y a peu de marge pour des mouvements à la hausse. Le premier prix ETH devra sécuriser la zone au-dessus de 1 404,12 $ avant de pouvoir grimper plus haut. Mais même ses mouvements sont encore limités en raison des nombreux risques extrêmes qui pèsent toujours sur l’évolution des prix, avec 1 600 $ mettant environ 21 % de profit sur la table et pas beaucoup plus.