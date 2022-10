Le prix Cardano risque d’obtenir son troisième strike et de perdre le match | Cryptomonnaie

Le prix Cardano a reçu deux refus fermes d’affilée sur le dessus.

Le prix ADA est poussé plus loin à la baisse.

Le troisième rejet consécutif effrayerait les traders et déclencherait une autre jambe plus bas dans le cycle baissier.

Le prix de Cardano (ADA) risque de clôturer à nouveau la semaine avec une perte après les deux rejets fermes que l’action sur les prix a subis ces semaines précédentes. Le risque actuel est que Cardano ne figurera pas sur le tableau d’affichage parmi les traders en tant que candidat possible à une cassure haussière. Cela pourrait déclencher une nouvelle panne et sera vital pour la clôture hebdomadaire, s’il peut briser le sortilège de rejet.

Le prix ADA risque de redescendre sous le seuil

Le prix de Cardano a reçu quelques rejets fermes à la hausse dans ses performances hebdomadaires qui pourraient déclencher un nouvel exode des haussiers hors de son action sur les prix. La première grève est survenue il y a deux semaines contre la ligne de tendance descendante et a déclenché une forte baisse de plus de 12 %. La semaine dernière a été bonne pour la deuxième grève avec des traders essayant de revenir au-dessus de cette même ligne de tendance, mais cette fois-ci, ils ont été stoppés avant même, avec la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours.

Prix ​​ADA, décidant ainsi s’il clôturera au-dessus de la ligne de tendance descendante rouge ou ajoutera une autre jambe plus bas à son cycle baissier. Le plus bas pour 2022 est de 0,385 $ et pourrait être revu si un autre rejet déclenchait une vente à la baisse. Au vu des turbulences actuelles du marché à partir de cette semaine et de la prochaine étape de l’escalade entre l’Europe et la Russie, aucune véritable incitation n’est là pour démarrer une forte reprise à la hausse.

Graphique hebdomadaire ADA/USD

Au cours du week-end, les traders peuvent laisser la poussière retomber sur la semaine mouvementée et pourraient déjà voir des prépositionnements pour un rallye dimanche et lors de la séance d’ouverture asiatique lundi. Attendez-vous à une cassure au-dessus de la ligne tren descendante rouge et à une clôture au-dessus de 0,500 $ dimanche soir. Attendez-vous à un léger fondu vers la ligne de tendance descendante rouge et à un rebond de cette ligne vers 0,584 $.