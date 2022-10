Le prix du Bitcoin ne va nulle part sans une pause au-dessus de 21 180 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin flotte sans une forte conviction de direction.

Le prix du BTC doit surmonter deux éléments baissiers avant que les haussiers puissent se préparer.

Attendez-vous à une action des prix plus latérale car les commerçants doivent se décider.

Le prix du Bitcoin (BTC) se négocie latéralement pour la deuxième semaine consécutive, car deux plafonds baissiers sont toujours suspendus au-dessus de l’action des prix tandis que l’action des prix elle-même n’atteint pas de nouveaux creux. Voyant les turbulences actuelles du marché avec le marché des changes pour la livre sterling atteignant un nouveau plus bas en plus de 30 ans, les actions dans un marché baissier et la situation en Europe entrant dans une phase plus élevée dans sa guerre du tac au tac avec la Russie, il ne semble pas comme s’il y avait un véritable catalyseur pour que le prix du Bitcoin monte. Attendez-vous à voir l’action des prix flotter, en attendant ce catalyseur la semaine prochaine ou la semaine suivante, en faveur d’une pause à la baisse.

Le prix BTC s’attend à se négocier latéralement dans le jeu d’attente

Le prix du bitcoin se négocie un peu comme si les commerçants étaient perplexes sur ce qu’il fallait faire ensuite, car plusieurs risques extrêmes pèsent sur l’action des prix tandis que le prix du BTC lui-même se négocie en profit. Cela indique peu de conviction de la part des commerçants dans un rallye, car les hausses ne voient aucun suivi ; il pourrait être logique de voir les éléments négatifs actuels et les risques extrêmes grimper davantage à des niveaux jamais vus depuis plusieurs décennies.

Le prix du BTC est ainsi remis à la merci des marchés, et voyant une tempête parfaite se préparer, cela pourrait être l’œil de la tempête. Alors que les marchés pansent actuellement leurs plaies et voient des reculs par rapport à ces creux de plusieurs décennies, attendez-vous à voir une action latérale des prix pour le moment. Une fois qu’un risque extrême atteint un autre niveau supérieur, que ce soit la Russie, le Royaume-Uni ou tout autre pays ou entité, attendez-vous à une forte baisse du prix du BTC vers 16 020 $.

Graphique hebdomadaire BTC/USD

On pourrait voir les commerçants acheter lentement mais sûrement dans l’action des prix, car les marchés ont peut-être atteint le fond et, avec cela, le tournant attendu. Si l’achat dans l’action des prix déclenche une cassure à la hausse au-dessus de la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours. Ce serait le scénario d’évasion idéal et verra un suivi jusqu’à la semaine prochaine si les marchés boursiers reculent en s’éloignant du territoire du marché baissier et en créant des vents favorables pour les crypto-monnaies.