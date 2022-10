Le prix du Dogecoin risque de continuer à baisser, malgré les évasions | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin se négocie dans un triangle descendant avec le plafond technique supplémentaire sur le dessus.

Le prix DOGE, même avec quelques cassures à la hausse, semble toujours baissier.

Au vu des développements de cette semaine dans les autres classes d’actifs des marchés, les perspectives pour la semaine prochaine semblent être une pause vers 0,050 $ à la baisse.

Le prix du Dogecoin (DOGE) se négocie dans des limites étroites, car bien que quelques cassures se soient produites à la fois à la hausse et à la baisse, le corps de la bougie entre l’ouverture et la clôture devient plus petit d’une semaine à l’autre. Le risque est une consolidation sur une base hebdomadaire et pourrait en conséquence voir une cassure à la baisse. Cela indiquerait que chaque cassure à la hausse est un simple piège à traders et entraîne plus de douleur dans les reculs pour ces traders.

Prix ​​​​DOGE pour fournir plus de douleur à la baisse

Le prix du Dogecoin joue un jeu dangereux avec les commerçants, car quelques cassures ces dernières semaines donnent la fausse illusion que plus de hausse est à portée de main. La situation réelle est plutôt au contraire puisque les ouvertures et clôtures hebdomadaires montrent le moins grand écart entre elles, même s’il s’agit d’un gain ou d’une perte pour la semaine. Cela indique une consolidation et une forte cassure de sitôt, où la clôture hebdomadaire en dira beaucoup.

Le prix DOGE semble plutôt risquer de casser fermement à la baisse, de retour à 0,050 $, poussant à travers le plancher du triangle baissier qui s’est formé depuis quelques semaines. Avec un respect sain cette semaine par rapport à la moyenne mobile simple à 55 jours et à la ligne de tendance descendante du triangle, une clôture hebdomadaire ci-dessous sera un bon indicateur de cette possible cassure la semaine prochaine si elle ne se produit pas au cours du week-end. La clôture du dimanche sera donc clé, selon que la clôture se produira dans le triangle ou en dessous de la base.

Graphique hebdomadaire DOGE/USD

Comme mentionné ci-dessus, un scénario est laissé sur la table : une clôture hebdomadaire au-dessus de la ligne de tendance descendante rouge du triangle et du SMA à 55 jours. Cette clôture de dimanche soir verrait un transfert lors de la session asiatique de lundi et pourrait bien voir un rallye se poursuivre la semaine prochaine vers 0,0900 $. Selon les marchés boursiers, si ceux-ci peuvent s’éloigner du territoire du marché baissier, cela pourrait créer des vents favorables pour les crypto-monnaies dans les semaines à venir.