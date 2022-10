Seul un salut-marie peut éviter le principal piège haussier XRP en cours dans l’action des prix Ripple | Cryptomonnaie

Le prix de l’ondulation s’effondre massivement cette semaine et les paires récupèrent une grande partie des gains encourus de la semaine dernière.

Après avoir cassé l’indicateur clé ci-dessus, la clôture hebdomadaire de la semaine dernière a créé un point faible.

Bien que le week-end puisse réserver une surprise à la hausse, la décoloration semble toujours le résultat le plus plausible vers 0,3616 $ et moins.

Le prix Ripple (XRP) ne connaît pas son meilleur moment et risque de se refermer sur un jeu technique très baissier. Tout se résume au fait que l’action des prix XRP a dépassé un plafond de prix très important mais n’a pas pu clôturer au-dessus dimanche soir. Avec cela, la route est pavée pour un piège haussier et avec les marchés boursiers officiellement déclarés dans un marché baissier, le risque de baisse semble être de 80%, avec seulement 20% de possibilité d’un revirement d’ici dimanche soir suffisamment fort pour éviter ce piège à traders.

Le prix XRP risque de réduire complètement les gains de la semaine dernière

Le prix Ripple a réalisé sa meilleure performance de l’année avec plus de 30% de gains dans les livres à la clôture dimanche soir. Les haussiers faisaient la fête comme en 1999 alors que la moyenne mobile simple sur 200 jours s’est cassée à la hausse et cherche à démarrer une course haussière la semaine prochaine. Malheureusement, les haussiers ont laissé tomber la balle au cours des dernières heures de négociation à la suite des premiers résultats des élections italiennes et ont glissé sous le SMA de 200 jours, offrant un point faible dans l’action des prix à utiliser par les baissiers.

Le prix du XRP est actuellement dans une configuration de piège haussier, et tant que l’action des prix est incapable de clôturer au moins au-dessus de cette SMA de 200 jours, l’action des prix pourrait encore continuer à la baisse et associer les gains encourus de la semaine dernière. Vu les nombreux risques extrêmes qui se sont à nouveau intensifiés cette semaine avec le sabotage du dernier gazoduc restant vers l’Europe et les actions américaines pénétrant dans le territoire du marché baissier, il n’y a pas beaucoup de doublure argentée dans le pipeline qui pourrait déclencher un fort revirement. Attendez-vous donc à ce que le mouvement de la semaine dernière soit une fausse cassure et voyez l’action des prix baisser à au moins 0,3616 $ d’ici la semaine prochaine.

Graphique journalier XRP/USD

Si l’action des prix s’inverse dimanche soir et revient au-dessus de 0,48 $, attendez-vous à ce que la hausse de la semaine dernière se poursuive la semaine prochaine. Attendez-vous à ce que 0,4974 $ soit contesté et doive être cassé à la hausse pour la poursuite du rallye. En haut, 0,5563 $ semble être le bon candidat pour un reste du sommet de la semaine dernière.