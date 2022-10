Hedera Hashgraph (HBAR) Prix Prediction : la solution blockchain de HBAR pour les émissions de carbone | Cryptomonnaie

Hedera Hashgraph est en baisse de 90% depuis les sommets historiques.

L’indice de force relative montre plusieurs divergences haussières, accompagnées d’un faible volume pendant la tendance baissière.

HBAR publie Hedera Guardian pourrait catalyser un tout nouveau secteur dans la communauté crypto.

Le prix de Hedera Hashgraph pourrait être proche du creux du marché. Des niveaux clés ont été identifiés,

Le prix HBAR pourrait être proche des plus bas

Hedera Hashgraph (HBAR) est un actif numérique que les investisseurs voudront peut-être surveiller de près. Depuis septembre, le jeton de contrat intelligent a eu 90% de sa valeur marchande. Les baissiers ont connu une forte baisse avec très peu de reculs. Pourtant, des indicateurs techniques récents montrent que les baissiers pourraient relâcher leur emprise. Un fort rallye de contre-tendance ou une véritable course haussière pourrait se produire si les conditions du marché persistent.

Le prix HBAR se vend actuellement aux enchères à 0,05 $. L’indicateur de profil de volume montre un effet de réduction persistant, suggérant que la tendance baissière pourrait s’affaiblir. De plus, les traders sont revenus au-dessus du territoire de support sur l’indice de force relative. L’ascension en forme d’escalier a été un modèle observé sur le RSI avant que des rallyes cryptomonnaies nets ne se produisent. De plus, il existe des divergences entre les plus bas récents et plus élevés établis en juillet et en août.

Graphique HBAR USDT sur 1 jour

Les signaux arrivent à un moment intéressant sur le marché, car Hedera a fait des progrès considérables contre lui dans le domaine des émissions de carbone. Les lecteurs se souviendront peut-être que la Maison Blanche a émis un décret exécutif plus tôt ce mois-ci avec des inquiétudes concernant l’extraction de crypto-monnaie et son effet sur les émissions de carbone. Hedera propose une solution connue pour la consommation d’énergie appelée Renewable Energy Credit (REC)

D’après Hedera

« Un REC est un actif échangeable et non tangible représentant un mégawattheure d’énergie verte. Les REC permettent aux entreprises de réduire les émissions de CO2 liées à la consommation d’énergie et peuvent être traitées comme des compensations de carbone dans certains cas, bien que les deux concepts soient séparés. »

De plus, Hedera a fourni un registre neuronal de carbone où les transactions seront rendues publiques sur la blockchain appelée One Planet.

Hedera Hashgraph se positionne de manière unique et différente de toutes les autres crypto-monnaies de l’espace. Peut-être qu’un secteur entièrement nouveau fera surface sur le marché de la cryptomonnaie grâce à leur travail innovant dans la protection du climat. Il est trop tôt pour appeler maintenant, mais en combinant tous ces facteurs opportuns, les investisseurs devraient être à l’affût d’un bullrun HBAR.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de HBAR, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security