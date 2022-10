Comment huit régulateurs d’État ont orchestré le retrait du prêteur crypto Nexo et pourquoi c’est important | Cryptomonnaie

Nexo, l’un des principaux prêteurs de crypto, a été pris au dépourvu par huit régulateurs d’État prenant publiquement des mesures contre les violations de la sécurité.

Sous la pression réglementaire, Nexo a retiré près de 50 % du Bitcoin enveloppé, un jeton basé sur Ethereum dont la valeur est liée au BTC.

Les analystes estiment que le prix du wBTC risque de baisser alors que le prêteur s’effondre sous la pression et fait de grands pas sur MakerDAO.

Plus tôt cette semaine, le département californien de la protection financière et de l'innovation (DFPI) a déposé une ordonnance de désistement et d'abstention contre le produit Earn Interest de Nexo. L'autorité de l'État a affirmé que Nexo proposait un produit de sécurité qui n'avait pas été autorisé par le gouvernement à la vente sous la forme d'un contrat d'investissement. Nexo a subi un retrait de la part des régulateurs et a fait de grands pas en retirant 50% du wBTC détenu dans MakerDAO.

Nexo frappé par un refoulement réglementaire, fait de grands pas

Le département californien de la protection financière et de l’innovation (DFPI) a déposé une ordonnance de désistement et d’abstention contre le produit Earn Interest de Nexo. Le DFPI a été rejoint par sept autres États du Kentucky, de New York, du Maryland, de l’Oklahoma, de la Caroline du Sud, de Washington et du Vermont qui ont pris des mesures contre Nexo.

Kalin Metodiev, co-fondateur et associé directeur du prêteur de crypto Nexo, a déclaré que son entreprise était « surprise » par la manière dont les régulateurs ont publiquement pris des mesures contre l’entreprise pour violation des valeurs mobilières. Metodiev a expliqué que Nexo a essayé de prendre ses responsabilités et s’est engagé dans une conversion directe avec des régulateurs comme la Securities and Exchange Commission (SEC).

Metodiev a dit,

Nous avons été un peu surpris que cette nouvelle soit rendue publique, vous savez, parce que ce n’est pas un processus qui vient de commencer cette semaine. Nous avons travaillé avec nos conseillers juridiques aux États-Unis que nous avons utilisés au cours des deux dernières années pour nous guider spécifiquement dans ces eaux lors de ces conversations.

Alors que Nexo travaille avec les régulateurs et s’attaque aux problèmes imminents, le traqueur de crypto-intelligence Santiment a pris note des grands mouvements du prêteur de crypto dans le Bitcoin enveloppé (wBTC), un jeton basé sur Ethereum soutenu en tête-à-tête avec Bitcoin.

Les analystes de Santiment ont identifié le grand mouvement de Nexo, le prêteur de crypto a retiré près de 50% du wBTC détenu dans Maker DAO. Cela a laissé 120 millions de dollars en wBTC bloqués dans une position de dette garantie (CDP). Un CDP est créé lorsque la garantie est verrouillée dans le contrat intelligent d’un MakerDAO. Il génère le stablecoin décentralisé DAI.

Les analystes surveillent les mesures prises par Nexo pour déchiffrer les plans des prêteurs cryptomonnaies pour ses actifs gratuits.

wBTC enfermé dans les CDP

Fait intéressant, les mouvements de Nexo ont poussé le prix du wBTC à sa valeur la plus basse en 2022. Les analystes pensent que le prix du wBTC risque de baisser davantage si Nexo retire le Bitcoin enveloppé du Maker DAO.