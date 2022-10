Les élections de mi-mandat aux États-Unis en 2022 seront probablement influencées par des électeurs enthousiastes de la crypto et du web3 : rapport | Cryptomonnaie

Dans un sondage réalisé par Haun Ventures, plus de 72% des électeurs ont exigé un système économique plus démocratique et plus juste.

Selon le rapport, environ un électeur sur cinq détient actuellement des actifs numériques.

Le rapport suggère par ailleurs que 55% des électeurs sont moins susceptibles de voter pour des candidats opposés au web3.

L’adoption de la cryptomonnaie s’est multipliée au cours des derniers mois, et maintenant une partie importante de la population y est en quelque sorte affiliée ou en est consciente. Cependant, l’acceptation et l’adoption de la cryptomonnaie ont été telles qu’elle détient aujourd’hui suffisamment de pouvoir pour influencer la décision des électeurs lorsqu’il s’agit de voter pour leurs représentants.

Combien la crypto peut-elle changer?

Selon un sondage réalisé par Haun Ventures, une partie des électeurs de quatre États swing devrait également voter sur la base de ce que les candidats proposent pour l’avenir de la crypto et du web3.

Sur la base de ce facteur, les 800 électeurs probables du New Hampshire, du Nevada, de l’Ohio et de la Pennsylvanie pourraient finaliser leurs candidats lors des élections de novembre 2022.

Le sondage a montré que près d’un électeur sur cinq est propriétaire d’actifs numériques, et dans ces quatre États swing, ces électeurs représentent 18% de tous les électeurs.

Électeurs propriétaires de crypto

Par ailleurs, environ 55 % des électeurs sont peut-être moins susceptibles de voter pour les candidats qui ne partagent pas un enthousiasme pour les politiques qui permettent le web3. Définissant le web3 comme un Internet décentralisé et ouvert où les gens ont plus de contrôle sur leurs données, environ 91 % des électeurs semblaient y être favorables.

Opinions sur le système économique actuel

Le rapport indique également qu’environ 60% de tous les électeurs de ces quatre États considèrent le système économique actuel comme injuste et pensent qu’il laisse tomber les Américains ordinaires.

Cela conduit à l’adoption d’actifs numériques, ce que 72% des électeurs possédant des crypto-monnaies ont considéré comme une demande pour un système économique plus démocratisé et plus équitable.

Bien qu’aucune réponse claire n’ait été donnée quant au parti politique vers lequel ces électeurs penchaient le plus, une préférence plus élevée a pu être observée pour les candidats des partis démocrates.

Préférence des candidats