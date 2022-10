Les investisseurs d’Ethereum se tournent vers une liquidation agressive alors que les bénéfices chutent à des creux de 3 mois | Cryptomonnaie

Avec Ethereum récupérant 1 300 $, ETH cherche à invalider le coin de tendance à la baisse vieux de 10 mois.

Les détenteurs d’ETH ont connu une séquence de non-accumulation pendant la meilleure moitié de 2022 en raison des conditions de marché turbulentes.

Le manque de volatilité éloigne Ethereum du creux du marché, qui amorce historiquement une tendance à la hausse des prix.

L’anticipation de la fusion d’Ethereum, malheureusement, n’a pas porté ses fruits, car l’ETH a non seulement baissé de prix, mais a également maintenu un mouvement latéral depuis lors. Par conséquent, les investisseurs qui attendaient une opportunité d’encaisser leurs bénéfices rejoignent maintenant ceux qui ont donné suite à leurs appréhensions depuis mai de cette année.

Les investisseurs d’Ethereum font marche arrière

Au cours des trois derniers mois, la position globale des investisseurs d’Ethereum a relayé des signaux mitigés sur le marché. Mais comme la tendance générale du marché a été baissière pendant l’intégralité des deuxième et troisième trimestres, les détenteurs d’ETH ont montré un comportement similaire.

Après avoir maintenu une tendance haussière depuis novembre 2021, les détenteurs d’ETH ont décidé d’économiser autant que possible leurs investissements. Cela a entraîné une augmentation progressive de la vivacité de l’actif.

L’accumulation était au centre de l’heure pour la période entre novembre 2021 et mai 2022, cependant, juste après le krach de mai, la liquidation est devenue le sentiment dominant.

La vivacité d’Ethereum

Bien que cette liquidation se soit à nouveau transformée en accumulation pendant de courts intervalles, sur la période macro, le sentiment est resté inchangé.

De plus, cela devrait également se poursuivre au cours des deux prochaines semaines, car les bénéfices des ETH sont actuellement au plus bas depuis 3 mois.

Le pourcentage total de l’offre dans les bénéfices se situe à un maigre 46%, mais le problème ne réside pas dans le manque de bénéfices mais dans la stagnation du mouvement des prix. Étant donné qu’une hausse des prix est difficile à produire dans les conditions actuelles du marché, une baisse des prix conduirait l’ETH à établir un plancher de marché (zone verte).

Offre d’Ethereum en profit

Cette zone a été historiquement le premier signe d’inversion de tendance, et l’ETH pourrait voir une hausse des prix par la suite.

Cependant, cela n’arrivera pas de sitôt non plus puisque l’ETH est actuellement consolidé.

Ethereum attend un signe

Qu’il soit baissier ou haussier, tout signal pourrait faire bouger l’ETH, ce qui est nécessaire pour le moment puisque le roi de l’altcoin oscille au même prix depuis près de deux semaines maintenant.

Fluctuant entre les niveaux de résistance et de support établis à 1 420 $ et 1 240 $, l’ETH s’approche d’un coin de tendance baissière vieux de 10 mois. Le franchir et le tester comme support rapprocherait l’ETH du niveau de résistance à court terme.

Tableau des prix Ethereum sur 4 heures

De plus, si le sentiment haussier se maintient, il peut porter l’ETH à travers le niveau de résistance et le transformer en support, qui est l’objectif actuel d’Ethereum.