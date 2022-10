Adoption massive de Bitcoin : la plus grande entreprise de télécommunications d’Espagne accepte BTC et crypto | Cryptomonnaie

Telefónica, la plus grande entreprise de télécommunications d’Espagne, accepte désormais Bitcoin et crypto pour les produits technologiques.

L’adoption de Bitcoin s’est accélérée, une banque du Kazakhstan a acheté BTC.

Les analystes identifient des signes de hausse potentielle du prix du Bitcoin.

L’adoption de Bitcoin s’est accélérée en Espagne, la plus grande entreprise de télécommunications Telefónica acceptant BTC et crypto. Les analystes ont prédit une flambée du prix du Bitcoin avec une adoption et une acceptation croissantes dans le monde entier.

Lisez aussi : Prix Shiba Inu : la journée de téléchargement de Shiba Eternity, le plus grand catalyseur haussier de l’histoire de SHIB ?

Telefónica accepte les paiements Bitcoin et crypto

La plus grande entreprise de télécommunications espagnole Telefónica a annoncé l’acceptation du Bitcoin et des crypto-monnaies comme moyen de paiement.

Telefónica a activé les achats avec crypto sur Tu.com après avoir ajouté une fonction de paiement fournie par le plus grand échange de crypto d’Espagne, Bit2Me. La société de télécommunications a également investi dans Bit2Me et de plus amples détails devraient être publiés prochainement.

Telefónica s’est déjà aventurée dans la cryptomonnaie via le métaverse et a collaboré avec Qualcomm pour explorer une opportunité commerciale conjointe de métaverse. Cette collaboration alimentera le lancement de produits et services de métaverse de réalité augmentée XR. Le communiqué officiel se lit comme suit :

Cet accord ouvre la possibilité d’offrir de nouvelles expériences aux clients en fusionnant les mondes numérique et analogique, en réimaginant le commerce, le divertissement et la communication dans le métaverse.

Le géant espagnol des télécommunications a développé une solution permettant aux entreprises d’émettre facilement des NFT grâce à son partenariat avec la solution de mise à l’échelle d’Ethereum Polygon.

Le géant de la mode Gucci a annoncé qu’il commencerait à accepter des crypto-monnaies comme Shiba Inu, Dogecoin, Bitcoin et Ethereum dans certains magasins. Aux côtés des géants de la mode, des restaurants tels que Chipotle ont adopté les paiements cryptomonnaies, soulignant l’adoption croissante de Bitcoin.

Le prix du Bitcoin montre des signes de reprise

Glenn Williams, un analyste crypto a évalué la tendance des prix Bitcoin et a noté que BTC pourrait assister à une reprise potentielle.

Le graphique des prix du Bitcoin montre les premiers signes d’une tendance à la hausse. Des données commerciales récentes ont révélé que Bitcoin a enregistré une série de « plus bas plus élevés », jetant les bases pour que la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière recommence à augmenter.

Cela implique que davantage d’acheteurs sont disposés à acquérir des Bitcoins à des prix de plus en plus élevés. Le 21 septembre, Bitcoin a atteint des sommets progressivement plus élevés en neuf jours. Les analystes estiment que le prix du Bitcoin a le potentiel de grimper et de rebondir de 27 %.

Tableau des prix BTC-USD