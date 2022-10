Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : le dernier arrêt sur le chemin de la saison des cryptos | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin continue d’être mis aux enchères dans une zone de congestion étroite, signalant qu’un mouvement brusque pourrait se produire bientôt.

Le prix d’Ethereum manque de volume, ce qui pourrait suggérer que les traders ne sont pas intéressés.

Le prix du XRP remonte vers le nord, mais un recul pour éliminer les premiers traders reste sur la table.

Le marché de la crypto-monnaie est dans un état congestionné, qui devrait se résoudre dans un mouvement directionnel brusque en octobre. Des niveaux clés ont été identifiés.

Le prix du Bitcoin semble risqué

Le prix du bitcoin se vend actuellement aux enchères à 20 035 $. La monnaie numérique peer-to-peer s’enroule actuellement dans les moyennes mobiles exponentielles sur 8 jours et sur 21 jours. Cette compression entre deux indicateurs signale qu’un mouvement brusque est à venir pour résoudre l’action latérale des prix.

Il y a eu une augmentation significative du volume cette semaine. La bourse Binance a enregistré la plus forte augmentation des transactions au cours des cinq dernières années. La hausse intervient à un moment intéressant dans l’environnement macroéconomique concernant l’inflation des devises étrangères. En septembre, la livre sterling et le yen japonais ont connu une dévaluation extrême. Les détenteurs de ces devises pourraient contribuer à l’afflux en volume, essayant de récupérer leurs pertes et d’obtenir de nouveaux rendements.

Un pic vers 20 900 $ est hautement probable, mais il existe des niveaux de résistance importants près de la zone de 21 000 $. De plus, un pic pour effacer les creux de l’été à 17 592 $ est à moins de 10 % de la valeur marchande actuelle de Bitcoin. Cela étant dit, cette thèse reste neutre jusqu’à ce qu’une tendance directionnelle soit propulsée à partir de moyennes mobiles enroulées. La première confirmation est une séance quotidienne à New York clôturée au-dessus ou en dessous des indicateurs.

Graphique BTC USD sur 1 jour

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Bitcoin, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security

Le prix Ethereum montre une faiblesse

Le prix Ethereum se vend actuellement aux enchères à 1 338 $. Les traders ont eu du mal à obtenir le support de l’EMA de 8 jours toute la semaine. Contrairement à l’évolution des prix du Bitcoin, le volume au milieu de la vente actuelle est relativement faible. Bien qu’il s’agisse d’un signal optimiste indiquant que la tendance baissière s’affaiblit, les marchés peuvent parfois basculer simplement en raison d’un manque d’intérêt pour les achats.

L’absence de représailles des haussiers pourrait être la preuve d’une véritable tendance baissière en cours. L’indice de force relative montre une divergence haussière sur des périodes plus longues, mais l’ETH devra commencer à tendre vers le nord pour confirmer si le signal est valide.

Par conséquent, cette thèse penche en baisse, ciblant les plus bas de l’été à 880 $. L’invalidation de la vue baissière est un changement de structure définitif au-dessus de 1 600 $. Si les haussiers peuvent renverser cette barrière comme support, le prix Ethereum pourrait remonter vers le plus haut de septembre à 2 030 $.

Graphique ETH USDT sur 1 jour

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix d’Ethereum, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security

Le prix XRP est haussier jusqu’à preuve du contraire

Le prix du XRP a enregistré un impressionnant rallye de 20 % le jeudi 29 septembre. La forte augmentation des bénéfices montre moins de volume que la précédente course haussière de 70 %. Ce signal subtil suggère que XRP pourrait inciter les commerçants de détail à rejoindre prématurément le prochain rallye dans l’espoir de viser des niveaux de confluence de type aimant proches de 0,60 $.

Le prix XRP se vend actuellement aux enchères à 0,48 $, car le jeton de remise numérique a augmenté sa valeur marchande de 66 % ce mois-ci. Un niveau de retracement de Fibonacci entourant le plus fort rallye de septembre montre le niveau de retracement de 61,8 % de la « poche dorée » à 0,41 $. Le niveau reste inexploré depuis que la course haussière Ripple a atteint de nouveaux sommets pour septembre à 0,56 $. Une chute à ce niveau reste plausible et entraînerait une baisse de 15% par rapport à la valeur marchande actuelle.

La première preuve pour confirmer une idée baissière sera une brèche à 0,45 $. Si les traders marquent 0,45 $, le scénario baissier est probablement en cours. Si 0,45 $ reste non étiqueté tout au long du week-end, les traders pourraient remonter vers 0,60 $, entraînant une augmentation de 28 % par rapport au prix XRP actuel.

Graphique XRP USDT sur 1 jour

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Ripple, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security