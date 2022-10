Le jalonnement arrive à Chainlink en décembre alors que le prix de LINK reste ferme | Cryptomonnaie

Le co-fondateur de Chainlink, Sergey Nazarov, confirme les plans de jalonnement de LINK.

Les traders LINK se préparent à défendre le support à 7,00 $.

Le sentiment des investisseurs reste positif, les baleines Chainlink profitant de la baisse des prix.

Le prix Chainlink essaie de trouver sa place à la suite des baisses qui ont suivi son rejet de la résistance à 8,40 $. Malgré le retracement continu de LINK à 7,68 $, les haussiers ont réussi à maintenir un marché généralement à la hausse et Chainlink est en hausse de près de 17,50 % par rapport à son creux de septembre à 6,56 $.

Le co-fondateur de Chainlink partage ses plans de jalonnement

Sergey Nazarov, le co-fondateur de Chainlink, a révélé que le réseau est sur le point de lancer un support pour le jalonnement, lors d’une allocution lors de la conférence SmartCon 2022. Les utilisateurs commenceront, à partir de décembre, à gagner des récompenses pour avoir verrouillé des jetons sur le réseau. En plus d’être un moyen pour les investisseurs et les passionnés de crypto de gagner passivement, le jalonnement aide à sécuriser le protocole blockchain et donne aux utilisateurs un sentiment d’appartenance.

Chainlink prévoit également quelques autres programmes sur mesure pour améliorer la viabilité économique de tous les services offerts par la plateforme. Par exemple, SCALE, qui impliquera quatre autres projets de cryptomonnaie (Metis, Moonbeam, Avalanche et Moonriver), est conçu pour réduire les coûts de saisie des données oracle et des rapports en chaîne grâce à la répartition des coûts entre un plus grand nombre de participants.

Selon Nazarov, Chainlink espère être la plate-forme incontournable pour tous les services liés au Web3. Grâce à un autre programme appelé BUILD, les projets en phase de démarrage bénéficieront d’un accès transparent aux services et d’un support de pointe.

« Nous cherchons à fournir tous les services dont tout le monde a besoin pour construire Web3, et sur la base de notre part de marché, nous le faisons déjà avec beaucoup de succès », a estimé Nazarov.

Évaluation des perspectives techniques du prix Chainlink

Le prix Chainlink se situe au-dessus du support de limite inférieure d’un canal en hausse. Le SMA (moyenne mobile simple – rouge) à 50 jours limite le mouvement à la hausse, tandis que le SMA à 100 jours (bleu) pourrait être un support d’urgence si le prix LINK tombe en dessous du canal.

La position de l’oscillateur stochastique en dessous de 30,00 montre que le prix Chainlink est survendu. Si les investisseurs continuent de profiter de la baisse des prix du marché, LINK pourrait prendre de l’ampleur et atteindre le sommet précédent à 8,40 $.

Graphique sur quatre heures LINK/USD

Les investisseurs détenant 10 000 et 100 000 jetons sont, selon les données en chaîne de Santiment, sur une frénésie d’achat. Au cours des six derniers mois, les adresses de cette cohorte sont passées à 2 998 contre 2 511 en avril. Les investisseurs possédant entre 1 million et 10 millions de jetons sont passés de 11 à 78 au cours de la même période, ce qui en déduit que le sentiment envers le jeton oracle est resté positif malgré la correction des prix.

Chaîne de distribution d’approvisionnement

Les acheteurs devraient empêcher le prix Chainlink de glisser en dessous de 7,00 $. Si quoi que ce soit, le support à la limite inférieure du canal et le SMA de 100 jours pourraient être précoces et utiles pour un mouvement immédiat vers le nord. Cependant, la tendance haussière ne sera durable que si LINK collecte suffisamment de liquidités au fur et à mesure que les investisseurs remplissent leurs sacs.