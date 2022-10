Le prix de Binance Coin signale une tendance haussière claire, BNB atteindra bientôt 300 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Binance Coin a rompu sa tendance baissière en sortant de la ligne de tendance à la baisse le 29 septembre.

Cette évolution pourrait pousser BNB à balayer les sommets égaux formés à 301 $ et 337 $.

D’un autre côté, une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 257 $ invalidera la thèse haussière de BNB.

Le prix de Binance Coin a cassé sa tendance à la baisse et se dirige vers une tendance à la hausse constante. En raison des inefficacités présentes ci-dessus, BNB est susceptible de continuer à monter.

Le prix de Binance Coin pour éviter un destin baissier

Le prix de Binance Coin est resté bloqué autour des niveaux de 274 $ et 257 $ pendant environ deux mois. La baisse la plus récente a renversé BNB pour retester la barrière de 257 $ à deux reprises. Cependant, cette décision a permis aux acheteurs mis à l’écart d’accumuler et de lancer une tendance haussière.

En conséquence, le prix des pièces Binance a augmenté d’environ 12 % depuis le 19 septembre et a franchi la ligne de tendance reliant une série de hauts plus bas. Une telle ascension indique un changement dans la structure du marché en faveur des haussiers, et les investisseurs peuvent désormais surfer sur cette tendance à la hausse.

Le sommet égal à 301 $ est la première cible pour les traders, qui est à environ 5 % de la position actuelle. Cependant, franchir cet obstacle ouvrira la voie à 337 $ où les acheteurs pourront balayer les arrêts d’achat reposant au-dessus.

Retester avec succès cette barrière constituerait un gain de 18% pour les détenteurs de BNB.

Graphique BNB/USDT sur 1 jour

D’un autre côté, si le prix de Binance Coin ne parvient pas à maintenir son élan haussier et tombe sous la ligne de tendance à la baisse, cela entraînerait une perte de confiance des acheteurs. Dans un tel cas, un pic de pression de vente qui pousse BNB à produire un chandelier quotidien proche du niveau de support de 257 $ invalidera la thèse haussière en produisant un plus bas plus bas.

Ce changement dans la structure du marché pourrait déclencher une nouvelle chute du prix de Binance Coin pour retester le plancher de support de 243 $.

Noter:

La vidéo ci-jointe parle du prix du Bitcoin et de ses perspectives potentielles, cependant, cela reste pertinent car il est susceptible d’influencer le prix de Binance Coin.