Prédiction hebdomadaires Bitcoin : Clôture du troisième trimestre de BTC et à quoi s’attendre au quatrième trimestre ? | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a développé une divergence haussière avec le RSI, faisant allusion à plus de hausse.

Malgré les données techniques optimistes, les investisseurs doivent s’attendre à des fluctuations volatiles avant la fin du troisième trimestre 2022.

Une cassure sous et un basculement du niveau de 17 593 $ dans un niveau de résistance invalideront la thèse haussière pour BTC.

Le prix du Bitcoin se négocie au-dessus de deux niveaux cruciaux, suggérant une position stable. En combinant ces perspectives avec un signal de divergence haussier, les détenteurs de BTC devraient s’attendre à un résultat favorable. Cependant, puisque le troisième trimestre se terminera dans quelques heures, il y aura forcément une volatilité anormale sur le marché, ce qui pourrait déclencher des mouvements massifs dans les deux sens, les investisseurs doivent donc être prudents.

Cours du Bitcoin et début d’un nouveau trimestre

Le prix du bitcoin a atteint un creux ferme le 30 juin à 19 230 $, suivi d’une hausse de 31 % qui a atteint un sommet à 25 205 $. Après cela, un épuisement de l’élan du mouvement combiné avec des investisseurs réservant des bénéfices, a vu les marchés se retourner et a entraîné un krach de 27% qui a formé un autre creux à 18 210 $ le 19 septembre.

Ces plus bas inférieurs pourraient indiquer une perspective baissière, mais l’indice de force relative (RSI) montre que pendant que le prix baissait, il augmentait, indiquant une divergence haussière. Cette formation technique révèle un manque de pression de vente et peut être un signal que le marché va s’inverser et commencer à monter.

Au fur et à mesure que les vendeurs s’essoufflent, le prix du Bitcoin reflétera ce que l’on peut déjà voir dans l’élan – une résurgence haussière, déclenchant une montée en flèche. Le mouvement qui en résulte pourrait faire grimper le BTC de 20% avant de rencontrer la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 semaines, qui est l’obstacle le plus important.

Si l’élan est suffisamment fort pour renverser ce blocus, le prix du Bitcoin pourrait atteindre le prochain niveau de résistance à 29 563 $. Ce mouvement constituerait un gain de 48% par rapport à la position actuelle et est probablement là où la hausse est plafonnée pour la grande crypto.

Graphique BTC/USDT sur 3 jours

Évaluation d’autres perspectives à l’aide du graphique BTC trimestriel

Alors que le graphique sur trois jours du prix du Bitcoin montre des signes de hausse, le graphique trimestriel le montre moins. Au lieu de cela, il révèle deux obstacles importants :

Une zone de résistance, de 27 734 $ à 29 296 $. Un bloc de support de 13 880 $ à 19 666 $.

D’un point de vue macroéconomique, le bloc de support a été extrêmement utile pour aider les acheteurs et absorber la pression de vente entrante. Par conséquent, la possibilité d’un rebond de la position actuelle à 29 296 $ est logique et s’aligne également sur le récit détaillé ci-dessus.

De plus, un retournement de la zone de résistance pourrait permettre au prix du Bitcoin d’étendre son gain de 48% à 68% alors qu’il reteste le Fair Value Gap (FVG), alias déséquilibre, à 32 950 $.

Graphique BTC/USD sur 3 mois

Bien que le fait qu’aujourd’hui soit le dernier jour du troisième trimestre de 2022 ajoute de la plausibilité aux perspectives haussières, il est probable qu’il y aura une volatilité massive, ce qui pourrait pousser le prix du Bitcoin dans les deux sens, et il peut être conseillé d’éviter de négocier jusqu’à la clôture trimestrielle.

Les investisseurs devraient également envisager la possibilité d’une manipulation du marché qui pousse le prix du Bitcoin à balayer le plus bas de juin à 17 593 $.

D’un autre côté, si les vendeurs prenaient le contrôle et poussaient le prix du Bitcoin pour produire un chandelier de trois jours en dessous du creux du 19 septembre à 18 210 $, cela invaliderait la divergence haussière et la thèse décrites ci-dessus.

Dans un tel cas, les acteurs du marché devraient envisager la possibilité de creuser plus profondément dans la boîte de support de 13 880 $ à 19 666 $. Cette décision pourrait faire chuter le prix du Bitcoin pour retester le support intermédiaire à 15 550 $