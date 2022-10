La saisonnalité haussière de Bitcoin brouillée par la baisse continue de «l’indice de liquidité en USD» | Cryptomonnaie

Octobre a été un bon mois pour Bitcoin (BTC) et les commerçants peuvent être impatients de capitaliser sur la saisonnalité haussière, après avoir vu la crypto-monnaie se maintenir malgré les récentes turbulences traditionnelles du marché.

Bitcoin a enregistré une performance positive en octobre au cours de huit des 12 dernières années, avec un rendement moyen d’environ 30 %. selon les données historiques provenant de la plate-forme graphique TradingView. En d’autres termes, octobre a généré des rendements positifs 66 % du temps.

Cependant, un indicateur de suivi de la liquidité du dollar américain appelle à la prudence de la part des haussiers.

Le soi-disant indice de condition de liquidité en USD a glissé à un creux de 19 mois de 5,7 billions de dollars, selon le graphique fourni par TradingView.

« Le réseau de la Fed [dollar] la liquidité tombe d’une falaise, un vent contraire pour les prix des actifs cryptomonnaies », a déclaré Lewis Harland, chercheur à Decentral Park Capital, dans une mise à jour quotidienne du marché.

L’indice évalue le degré de liquidité en dollars sur la base de l’interaction de trois facteurs – la taille du bilan de la Réserve fédérale, le compte général du Trésor (TGA) et le solde du reverse repo détenu à la Fed de New York.

La liquidité diminue lorsque le bilan de la Fed se contracte, les soldes TGA et repo augmentent. Au contraire, une expansion du bilan de la Fed et une baisse des soldes TGA et repo indiquent une légère augmentation de la liquidité en dollars.

La Fed a lancé son cycle de resserrement en mars au début de cette année et a augmenté les coûts d’emprunt de 300 points de base depuis lors. La banque centrale devrait encore augmenter, portant le taux d’intérêt de référence à 4,7 % dans les mois à venir. De plus, la banque réduit la taille de son bilan à un rythme mensuel de 90 milliards de dollars.

Depuis 2021, les principaux hauts et bas des prix du bitcoin ont coïncidé avec des pics et des creux locaux de l’indice de liquidité du dollar, comme Arthur Hayes, co-fondateur et ancien PDG de crypto spot et d’échange de dérivés BitMEX, détaillé dans le billet de blog du 23 août lors de l’appel bitcoin, « une mesure puissante de la liquidité en USD ».

Avec l’indice de liquidité du dollar glissant à un nouveau plus bas depuis le début de l’année, les chances semblent s’empiler contre le bitcoin qui enregistre des gains au cours du mois d’octobre, saisonnièrement haussier.

Le graphique montre que les hauts et les bas de la liquidité locale en USD à partir de 2021 ont coïncidé avec les principaux hauts et bas des prix du bitcoin. (TradingView)

« C’est peut-être une dernière goutte qui a fait déborder le vase », a écrit Harland, faisant référence à la possibilité d’une dernière capitulation du bitcoin à la suite d’un resserrement continu de la liquidité en dollars.

Bitcoin a changé de mains à 19 630 $ au moment de la presse. Depuis le 21 septembre, les acheteurs et les vendeurs n’ont pas voulu mener l’action sur les prix, laissant la crypto-monnaie se situer entre 18 000 $ et 20 000 $.